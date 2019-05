Ruim 430 schademeldingen na aardbeving Groningen

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zijn woensdag 431 meldingen van schade binnengekomen, na de zware aardbeving bij het Groningse Westerwijtwerd. Ook zijn negentien meldingen van mogelijk acuut onveilige situaties binnengekomen. Dat betekent dat de melding van gedupeerden binnen 48 uur gecontroleerd wordt door deskundigen. Dat laat TCMG woensdagmiddag weten.

De aardbeving vond plaats rond 05.49 uur en had een kracht van 3,4. Het is de op twee na zwaarste aardbeving ooit gemeten in Groningen. Het Staatstoezicht op de Mijnen spreekt over „een relatief lange beving [...] die tot in de stad Groningen is gevoeld”.

Lees ook: Zware gasbeving in Groningen: ‘Het voelt alsof je op een vulkaan leeft’

Protest

Tientallen boeren voerden woensdagmiddag actie op een weiland bij Middelstum, vlakbij het epicentrum van de aardbeving. Ze vormden met hun tractors, die waren uitgedost met vlaggen en spandoeken, een gevarendriehoek. Ze protesteerden tegen de gevolgen van de gaswinning en eisen dat de gaswinning eerder wordt gestopt. „Wij zijn enorm geschrokken vanochtend en hebben het gevoel dat we een grens moeten bewaken”, zei melkveehouder Jan Schouten tegen Dagblad van het Noorden.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) reageerde woensdag en zei dat „het tempo omhoog moet: bij de afbouw van de gaswinning, de schadeafhandeling en de versterking”. De oppositie reageerde kritisch. „De minister zegt niets nieuws, dat vind ik niet goed”, zei Tweede Kamerlid voor de Pvda Henk Nijboer tegen persbureau ANP.