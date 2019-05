NPO-bestuur staat vierkant achter ‘onze Frans Klein’

„Heel vervelend voor Frans”, vindt het NPO-bestuur. Hoewel er nog een onderzoek loopt naar een brievenbusfirma van de tv-directeur van de publieke omroep, schrijven de bestuurders dat de NPO vierkant achter „onze Frans Klein” staat.

Dit staat in een interne mail aan de gehele NPO-organisatie.

De volledige brief

De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) onderzoekt de melding over zijn betrokkenheid bij zijn Thaise restaurants. Aanleiding is het bericht in NRC dat Klein verzweeg dat hij directeur was van een Engelse brievenbusfirma, in een bedrijfsconstructie die door het betrokken trustkantoor werd aangeprezen om belasting en schuldeisers te ontwijken. De Telegraaf meldde dat Klein in 2013 zijn zilveren VARA-jubileum vierde in zijn eigen restaurant en de rekening liet betalen door de omroep.

Het bestuur schrijft dat Klein voor het uitbaten van het restaurant en het feestje toestemming had, en dat de vergoeding conform het „het jubilarissenbudget” was. De brief meldt niets over de Engelse bv.

De bestuurders schrijven: „We vinden het ontzettend vervelend dat Frans zo hard wordt geraakt, maar wees er van verzekerd: we steunen hem hierin ook.”

Kamerlid Henk Krol (50PLUS) heeft dinsdag Kamervragen gesteld over de kwestie.