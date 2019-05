Ook streekvervoer Utrecht en Gelderland staakt voor beter pensioen

Ook in Utrecht en Gelderland gaat het streekvervoer staken voor een beter pensioen op 28 mei. Dat melden vakbonden FNV en CNV woensdag. De streekvervoerders in de twee provincies hadden zich als enige nog niet aangesloten bij de actie, maar nu leggen ook zij de dienstregeling voor 24 uur stil.

Dit betekent dat nu bijna het gehele openbaar vervoer in het land platligt die dag. Eerder hadden ook de NS en de stadsvervoerders in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aangekondigd te gaan staken.

Vakbonden CNV, FNV en VCP hielden op 18 maart ook al een actiedag voor een goed pensioen. Daar deden toen zo’n 40.000 mensen aan mee. Toen legden werknemers van NS en stadsvervoerders ruim een uur het werk neer in de ochtendspits. Ook in de bouw en de metaalsector werd die dag gestaakt. Door de schietpartij in een tram in Utrecht moest die actiedag voortijdig afgebroken worden.

Eisen bonden

Het kabinet gaat nog altijd niet in op de eisen van de vakbonden rond AOW en het pensioen. Eind vorig jaar liepen de onderhandelingen daarover vast. De bonden eisen bevriezing van de AOW-leedtijd, een pensioen dat meestijgt met de prijzen, dat mensen met zware beroepen of ploegendiensten eerder kunnen stoppen en een pensioen voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.

De vakbonden roepen werknemers van andere sectoren zoals de bouw op om een dag na de vervoersstaking ook het werk neer te leggen.