Omaanse schrijfster Jokha Alharti wint Man Booker International Prize

De Omaanse schrijfster Jokha Alharthi is dit jaar de winnaar van de Man Booker International Prize, een toonaangevende onderscheiding voor literatuur. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in Londen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor internationale, naar het Engels vertaalde literatuur.

Alharthi promoveerde in Arabische literatuur aan de Universiteit van Edinburgh. Ze kreeg de prijs voor haar roman Celestial Bodies, in 2010 in het Arabisch verschenen en in 2018 vertaald naar het Engels. Het is het eerste, oorspronkelijk in het Arabisch verschenen werk dat de prijs krijgt toegekend. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 pond verbonden, dat traditiegetrouw wordt verdeeld tussen auteur en vertaler.

Dit jaar was Tommy Wieringa een van de dertien namen op de longlist, hij was genomineerd voor zijn in 2017 gepubliceerde roman De dood van Murat Idrissi. In januari dit jaar verscheen het in het Engels, vertaald door Sam Garrett. (NRC)