Loeistrak rappende Leikeli47 maakt sterk debuut in Bitterzoet

Natuurlijk zit er de hele avond een bivakmuts om haar hoofd geknoopt. In interviews liet rapper Leikeli47 al weten niets te geven om een bekend gezicht en dat ze het over de muziek wil laten gaan. Dat doet ze ook in de Amsterdamse Bitterzoet. Het is de eerste keer dat Leikeli47 op tournee is, maar van beginnersonzekerheden is niets te zien.

Met de dik aangezette lettergrepen heeft Leikeli47 dezelfde vurigheid als Missy Elliott en Lauryn Hill. Met venijn geeft ze in een van de eerste nummers de bezoekers het advies hun eigen boontjes te leren doppen, want niemand gaat je opvangen. En een nummer later herhaalt ze de zin „Don’t fuck with me!”, terwijl de middelvingers massaal de lucht in gaan. Ja, hier staat een dame die overloopt van zelfverzekerdheid.

De productie is wat somber, maar dat past wel bij iemand die haar muziek wil laten spreken. Toch heeft ze, samen met haar dj (die ook haar backup-rapper is), wat slimmigheidjes in de show verwerkt om het publiek op te zwepen. Een zweterige clubproductie verandert binnen mum van tijd in een oldschool-hiphopbeat en ze laat het publiek kledingstukken in de lucht zwaaien op de wilde drumpatronen van ‘Tic Boom’. Ondanks de bivakmuts zijn haar guitige ogen en haar lach de hele show zichtbaar.

Meerdere mensen mogen het podium op om te dansen en om individualiteit en diversiteit te vieren. Er wordt op een trage beat van links naar rechts bewogen vanuit de schouders. Maar wat ze het publiek ook laat doen, Leikeli47 blijft gefocust en doet 70 minuten wat ze goed kan; loeistrak rappen.