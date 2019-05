Kleurenfoto’s van Ed van der Elsken gered van de ondergang

Fotograaf Ed van der Elsken (1925 – 1990) is bekend van zijn stadsreportages, de vaak tot fotoboek gebundelde straatportretten. Daarop zijn mensen het hoofdonderwerp en ving hij de sfeer en vitaliteit van hun leefomgeving. Vaak werkte hij in zwart-wit, het Nederlands Fotomuseum toont in Lust for Life zijn kleurenfotografie. De afgelopen twee jaar heeft het museum het werk gerestaureerd. In 2016 meldde het dat zijn 42.000 kleurendia’s snel moesten worden ontdaan van de schimmels, ontstaan door vocht in zijn woonhuis, omdat ze anders verloren zouden gaan. Met een selectie van deze gerestaureerde foto’s wil het museum laten zien dat Van der Elsken juist met kleur nog dichter op de huid van de tijd kroop. Tentoonstelling: Lust for Life – Ed van der Elsken, van 25 mei t/m 6 oktober in het Nederlands Fotomuseum