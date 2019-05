Kale rockabilly en tranentrekkende wanhoop

Zoon van Steve Earle, vernoemd naar Townes van Zandt: al bij zijn geboorte was Justin Townes Earle voorbestemd een erfelijk belast singer-songwriter met een drank- en drugsprobleem te worden. Nu hij de middelen heeft afgezworen staat vooral het eerste centraal op zijn achtste album The Saint of Lost Causes. De titel is een sarcastische verwijzing naar alles wat er tot nu toe mis ging in zijn leven. Earle Junior toont zich een degelijk ambachtsman die rockabilly, country- en folkrock en verhalende songs in de traditie van Bruce Springsteens Nebraska beheerst. Op zijn best is hij in de bespiegelende countryballads ‘Mornings in Memphis’ en ‘Frightened by the Sound’ waarin de steelgitaar hem tot tranentrekkende wanhoop drijft. De blues van ‘Say Baby’ en de kale rockabilly van ‘Ain’t Got No Money’ klinken als vingeroefeningen in deze oerstijlen van americana. Een beetje gewoontjes, met briljante uitschieters.

Live: 18/6, Paradiso Noord, Amsterdam.