Honderden gebouwen moeten opnieuw beoordeeld op veiligheid vloer

Van zeker honderden, mogelijk duizenden, bestaande gebouwen met een zogenaamde breedplaatvloer moet opnieuw worden beoordeeld of deze veilig zijn. Dat blijkt uit aanbevelingen die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om gebouwen met grote ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren die na 1999 zijn opgeleverd. Gebouwen van 70 meter of hoger moeten de hoogste prioriteit krijgen, net als gebouwen met vier bouwlagen die zijn bestemd voor mensen die niet gemakkelijk naar buiten kunnen. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en gevangenissen. Voor 2021 moeten deze gebouwen gekeurd zijn op veiligheid. Daarna komen de lagere gebouwen. Er komt een onderzoeksplicht voor eigenaren van deze gebouwen.

De aanbeveling volgt uit een onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren door ingenieursbureau Hageman, in opdracht van het ministerie. Aanleiding was de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei 2017. De parkeergarage was nog in aanbouw en omdat op het moment van instorting niet werd gewerkt, vielen er geen slachtoffers. De vraag was naderhand of de vloer instortte door fouten van bouwbedrijf BAM, of dat de constructie van de breedplaatvloer niet deugde. Dit type vloer wordt in meerdere gebouwen gebruikt, ook in dat van het ministerie van Binnenlandse Zaken zelf.

Een breedplaatvloer is een prefab-vloer, al dan niet met gewichtsbesparende bollen erin, waarbij de bovenste laag beton op de bouwplaats wordt afgestort. Het onderzoek dat nu naar de Kamer is gestuurd, bevestigt wat eerder onderzoek al vaststelde. De breedplaatvloer in de parkeergarage bij Eindhoven brak, omdat de twee lagen niet genoeg ‘kleefden’ op elkaar. De aanbeveling, in vaktermen, is nu: let goed op of de krachten tussen de breedplaat en het daarop gestorte beton voldoende zijn gewaarborgd.

Wel of niet veilig?

Naar het rapport is lang uitgekeken door bouwers en vastgoedeigenaren. Nog steeds is voor een groot aantal gebouwen onduidelijk of ze echt veilig zijn. Op basis van de conclusie heeft het ministerie een nieuw stappenplan met rekenregels opgesteld. Aan de hand daarvan kunnen gebouweigenaren beoordelen of hun gebouw veilig is.

Volgens de criteria in het nieuwe stappenplan zal een flink aantal gebouwen opnieuw beoordeeld moeten worden. In de voorlopige aanbevelingen die kort na de instorting werden rondgestuurd, stond dat gebouwen met breedplaatvloeren die uit traditioneel beton waren gemaakt - in tegenstelling tot zelfverdichtend beton - wel even konden wachten op maatregelen. Ook met breedplaten waarvan de onderste platen waren ‘opgeruwd’ hoefde voorlopig even niks te gebeuren. Dat is nu anders. Al deze gebouwen moeten opnieuw bekeken worden, en gebouweigenaren moeten daarvoor extra gegevens aanleveren bij constructeurs dan voorheen. Simon Wijte, hoogleraar betonconstructies en directielid van bureau Hageman: „Het is belangrijk dat eigenaren een volledig bouwdossier hebben.”

Het is niet duidelijk hoeveel gebouwen opnieuw beoordeeld moeten worden. Ook zijn er geen schattingen van hoeveel gebouwen daarna versterking nodig hebben. Wijte, die met een slag om de arm denkt aan honderden of mogelijk duizenden: „Daar is geen register van.” Ook branchevereniging VNconstructeurs waagt zich niet aan schattingen. Directeur Bob Gieskens: „Het wordt niet bijgehouden.”

Ingenieursbedrijf Hageman schrijft in het rapport dat het mankement met breedplaten in 2003 al aan het licht kwam bij studies in Denemarken. Dit heeft er niet toe geleid dat er anders gebouwd werd in Nederland. Ja, zegt hoogleraar Wijte daarover: „Dat vind ik ook wel jammer.”