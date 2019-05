De angst voor de mug

Zika, malaria en Chikungunya: behalve jeukende bulten kunnen muggen ook infectieziekten overbrengen. En ook in Nederland komen tropische muggen voor. Moeten we al alarm slaan? En kunnen we de mug niet beter uitroeien? In deze aflevering van Onbehaarde Apen vertelt medisch redacteur Sander Voormolen alles over muggenbeten en de ziektes die ze kunnen veroorzaken, en breekt biologieredacteur Gemma Venhuizen een lans voor de mug.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de alevering van Onbehaarde Apen over de toekomst van insecten: Waar gaat het heen met onze insecten?.