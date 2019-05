Harbers viel niet, zoals Halbe, hij deed een dienstmededeling

Het flitsaftreden van staatssecretaris Mark Harbers leek voor de tv-kijker een doorsneedag op kantoor. Harbers had ’s middags in de marge van een persconferentie terloops laten weten dat hij verwachtte dat het debat over de verhullende misdaadcijfers van asielzoekers zijn laatste „in deze functie” zou zijn. Om kwart over vijf kon een herhaling van Pauw op NPO1 worden onderbroken voor een liveverslag van het Kamerdebat.

Harbers kwam juist op tijd om verslaggever Arjan Noorlander nog even te woord te staan – wat hij doodkalm deed. Hij leek meer op een man die op weg was om een pistoletje met zalmsalade te halen in het bedrijfsrestaurant, dan op een politicus die op het punt stond de grootste nederlaag in zijn loopbaan te lijden.

Eigenlijk zijn politici bij een rechtstreeks uitgezonden debat een beetje programmamakers: ze moeten proberen iets te doen wat de kijker boeit. Geert Wilders, in de campagne voor de Europese verkiezingen publicitair volledig overschaduwd door Thierry Baudet, deed zijn best. Hij eiste voor de zekerheid op hoge toon het aftreden van Harbers, alsof die dat niet zelf al had aangekondigd. Ook wond hij zich op over VVD-woordvoerder Bente Becker. Hij verweet haar dat zij Klaas Dijkhoff niet was. De confrontatie die volgde haalde later de uitzending van Pauw, waarin de presentator direct opperde dat Becker een geschikte opvolger van Harbers kon zijn.

Verschillende woordvoerders probeerden het woord Europa in hun betoog te vlechten – het blijft campagnetijd. Net toen Harbers aan de beurt kwam, begon EénVandaag en moest de debatkijker overschakelen naar het themakanaal NPO Plus. Harbers beantwoordde rustig de hem gestelde vragen en deed ernstig en correct zijn dienstmededeling.

Ditmaal volgden er geen beelden van een hevig aangeslagen Mark Rutte, zoals vorig jaar bij de val van Halbe Zijlstra. Het journaal meldde dat de premier een waarderende tweet had gestuurd, wat een tekenend slot was van de meest geruisloze politieke aftocht die ik me kan herinneren.

Dat de fouten met misdaadcijfers Mark Harbers uitgerekend op een dinsdag fataal werden, was een aardig televisietoeval, want dat is al jaren de dag met de hoogste misdaadcijfers op tv. Het is de dag van Voor de rechter op RTL5 en het aloude Opsporing verzocht. De aardigste misdaadverhalen zitten daarna in het bij vlagen tragikomische Opgelicht?!

Dinsdag was het hoogtepunt André van Drempt, groot liefhebber van het beeldend werk van Herman Brood. Zijn hele huis hing er vol mee, tot in de kinderkamers, wat heet, tot in het hok van zijn cv-ketel. Een echte liefhebber. Maar nu had hij een schilderij waarvan hij zelf stiekem dacht: die zou weleens vals kunnen zijn. Er zat wel een echtheidscertificaat bij, maar hij had er inmiddels wel wat verstand van en, nu ja, er was toch wat twijfel.

Dus kwam Opgelicht?! het doek ophalen om het te laten taxeren in het Herman Brood Museum, waar de baas al in het trappenhuis met zijn vonnis kwam: „Kwartje.” En, of dat nog niet erg genoeg was: „Ik bedoel dus vijfentwintig cent.” Op basis van telefoonfoto’s nam hij de rest van de collectie van André door. „Daar rammel ik zo doorheen.” Ondanks alle waarschuwingen reed André zijn hele collectie in een busje naar het museum – met een voorspelbare uitkomst.

Uiteraard werd er ook nog een verkoper van valse Broods ontmaskerd, maar dat was bijzaak. Ik dacht aan de collectie van André, waar alle schilderijen die in de categorie ‘Brood’ stonden nu naar ‘Overig’ verplaatst moeten worden. Er is toch in Nederland wel één echte Broodverzamelaar die André een echt werk cadeau kan doen?