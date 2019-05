Groot Europees misdaadsyndicaat opgerold door Europol

De autoriteiten in verschillende Europese landen hebben afgelopen week een groot Europees misdaadsydicaat opgerold, dat zich onder meer schuldig maakte aan moord, witwassen en de smokkel van drugs en sigaretten. In totaal zijn er 22 mensen gearresteerd in Spanje, Polen, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft Europol, het samenwerkingsverband van politiediensten binnen de EU, donderdag bekendgemaakt.

In twee jaar tijd verdiende de criminele organisatie zo’n 680 miljoen euro met de smokkel van drugs en sigaretten, schat Europol. Hoofdverdachte in de zaak die ‘Operatie IJsbreker heet, is een 48-jarige Litouwer. Hij wordt gezien als de leider van de bende en werd gearresteerd in Spanje.

‘Grootste Europese actie ooit’

In totaal vielen agenten 40 woningen binnen en werd 8 miljoen euro aan cash in beslag genomen, en daarnaast ook goudstaven, diamanten, juwelen en luxe auto’s. Ook is er een grote hoeveelheid illegale sigaretten gevonden en in beslag genomen. Bij de operatie die werd gecoördineerd door Europol en Eurojust waren ruim 450 politieagenten en douane-beambten betrokken, uit verschillende EU-landen.

De criminele organisatie smokkelde drugs en sigaretten naar het Verenigd Koninkrijk en waste het illegaal verdiende geld wit in Polen. Vervolgens werd het geld in Spanje en een aantal andere landen geïnvesteerd in vastgoed. De leden van de criminele organisatie gebruikten speciale afluisterapparatuur en gecodeerde communicatiemiddelen om buiten het zicht van de autoriteiten te blijven.

Volgens Europol was dit de „grootste Europese actie ooit” tegen een „zeer gevaarlijke en professionele” bende. Het voorbereiden van de actie duurde maanden. Het onderzoek begon al in 2016 in Litouwen. De autoriteiten in dat land hebben vervolgens samenwerking gezocht met andere EU-landen.