Grapperhaus: onvrijwillige seks en seksuele intimidatie worden strafbaar

Als het aan minister Ferdinand Grapperhaus ligt worden het hebben van seks tegen de wil van een ander en seksuele intimidatie binnenkort strafbaar. Seksueel overschrijdend gedrag zou sterker afgekeurd worden door de samenleving dan voorheen, maar de strafrechtelijke bescherming schiet nog tekort. Daarom moeten slachtoffers straks makkelijker aangifte kunnen doen, schrijft Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, VVD), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In de huidige situatie moeten slachtoffers die aangifte doen van aanranding of verkrachting aantonen dat zij zich verzet hebben en dat er dwang in het spel was. De lat daarvoor ligt hoog, waardoor aangiftes niet altijd worden opgepakt, schrijft de minister. Daarom moet niet dwang, maar seks tegen de wil het criterium worden voor seksuele misdrijven. Het bewijzen van aanranding of verkrachting is onder meer moeilijk wanneer slachtoffers zich uit angst niet hebben verzet.

NRC vroeg lezers vorig jaar hun mening over de #MeToo-discussie: de meerderheid vindt dat de seksuele moraal verandert

Grapperhaus ziet een grote rol voor degene die het seksuele contact initieert. „Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen en je moet je bewust zijn van het gedrag van de ander. Als iemand duidelijk ‘nee’ zegt of sterke afhoudende gebaren maakt, weet je dat het tegen de wil is”, aldus Grapperhaus. Als onduidelijk is wat de ander wil, moet volgens de minister eerst onderzocht worden of diegene seksueel contact wil. „Door bijvoorbeeld de ander op dat moment te vragen of die het contact wel prettig vindt en wil doorgaan, wordt duidelijk of iemand instemt. Als je je daar niets van aantrekt dan kan sprake zijn van strafbaar gedrag.”

Intimidatie

Ook seksuele intimidatie is volgens Grapperhaus onwenselijk. Met het strafbaar stellen daarvan wil Grapperhaus „een duidelijk signaal afgeven dat seksuele intimidatie van anderen in het openbaar niet acceptabel is”. Dat moet ook gaan gelden voor seksuele intimidatie op sociale media of chatsites. Zowel mannen als vrouwen passen volgens de minister hun gedrag aan als gevolg van intimidatie, door zich bijvoorbeeld anders te kleden of foto’s niet meer te delen.

Het kabinet komt naar verwachting eind 2019 met een wetsvoorstel dat in lijn is met het verdrag van Istanbul uit 2016. Daarin staat onder meer dat seksuele handelingen zonder wederzijdse instemming strafbaar moet zijn.