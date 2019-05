Flinke aardbeving treft Groningen

De provincie Groningen is woensdagochtend opgeschrikt door een forse aardbeving. De beving had een kracht van 3,4, aldus het KNMI. Het epicentrum lag onder Westerwijtwerd, een dorp op zo’n twintig kilometer te noordoosten van hoofdstad Groningen.

De beving vond plaats om 05.49 uur op drie kilometer diepte en is een van de zwaarste aardbevingen ooit in Groningen gemeten. Bij regionale omroep RTV Noord kwamen honderden meldingen binnen. Volgens seismoloog Läslo Evers van het KNMI heeft de beving schade veroorzaakt, aldus de NOS.

Een van de zwaarste bevingen

De beving had dezelfde kracht als de zwaarste aardbeving van 2018. Toen werd in januari Zeerijp getroffen en liepen duizenden huizen schade op. De zwaarste beving in Groningen had een kracht van 3,6 en vond plaats in 2012 bij Huizinge. In 2006 was er bij het dorp Westeremden een beving van 3,5.

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning. Een dag na de beving bij Zeerijp liet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven.

Twee maanden later besloot het kabinet zelfs de gaswinning helemaal af te bouwen. In 2030 zal de productie naar nul zijn teruggebracht.

Dit bericht wordt aangevuld.