Filmoverzicht: ‘Aladdin’ is iets te ouderwets Hollywoodsprookje, swingend en diepromantisch ‘Rafiki’

●●●●● Rafiki: Coming-of-age De kleurrijke Ziki wil echt gezien worden om wie ze is in Kenia: een jonge lesbische vrouw. In ‘Rafiki’ blijkt hoe machistisch en paternalistisch het Afrikaanse land is ingericht. Lees de recensie: ‘Rafiki’ is kleurrijk, swingend en diepromantisch Regie: Wanuri Kahiu. Met: Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva. In: 22 bioscopen

●●●●● Christo: Walking on Water: Documentaire ‘Christo: Walking on Water’ geeft een onthullend en onthutsend inkijkje in de kunstwereld. Hoofdpersoon is Christo, die bekendstaat om zijn inpakkunst, maar in deze docu een waterwandelpad van drie kilometer lang wil installeren. Lees de recensie: Kunstenaar Christo wordt geportretteerd als een maniakaal genie Regie: Andrei Paounov. In: 29 bioscopen

●●●●● Aladdin: Musical ‘Aladdin’ zit vol dans, achtervolgingen en ander spektakel. Maar het ontbreekt in de nieuwe Disney-film aan een hoognodige update van culturele gevoeligheden. Lees de recensie: ‘Aladdin’ net iets te ouderwets exotisch Hollywoodsprookje Regie: Guy Ritchie. Met: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Marwan Kenzari. In: 144 bioscopen (originele versie), 113 bioscopen (Nederlandse versie)

●●●●● Casper en Emma op jacht naar de schat: Kinderfilm ‘Casper en Emma op jacht naar de schat’ graaft niet heel diep, maar is wel heel liefdevol. De twee hoofdpersoontjes gaan in de film met hun opa op zoek naar een schat. Lees de recensie: Liefdevol op schattenjacht Regie: Aurora Gossé, Arne Lindtner Næss. Met de Nederlandse stemmen van: Tijs Pacanda, Lola Sterre van den Broek, Lux Parser, Lotte Heijs, Panthero Toney. In: 107 bioscopen

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC. Inschrijven

●●●●● Mademoiselle de Joncquières: Drama In de kostuumfilm ‘Mademoiselle de Joncquières’ belandt het hoofdpersonage in een open huwelijk. Waar de emoties hoog oplopen bij de vele intriges in de film, blijft de regie beheerst. Lees de recensie: Kunnen mannen veranderen? Regie: Emmanuel Mouret. Met: Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz, Natalia Dontcheva. In: 32 bioscopen