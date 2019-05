Eva wordt bevrucht door een pianosolo

aus LICHT van Stockhausen: 31/5 t/m 10/6 in de Gashouder, Amsterdam. Deel 1 (Michael): 31 mei, 4 & 8 juni. Deel 2 (Lucifer en Eva): 1, 5 & 9 juni. Deel 3 (Samenwerking en het openen van de ruimte): 2, 6 & 10 juni. Inl: auslicht.com

Dag 1: ‘Michael

Voor Karlheinz Stockhausen, de Duitse componist die heilig geloofde dat hij zijn muzikale scholing had genoten op de ster Sirius, moet het een betrekkelijk banaal droombeeld zijn geweest: een trompettist vliegt over de aardbol en vermengt zijn spel met Japanse tempelmuziek, Balinese gamelan en Afrikaans slagwerk.

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) verwerkte het visioen in ‘Michaels Reise um die Erde’ uit Donnerstag, het eerste deel van de omvangrijkste operacyclus ooit geschreven: LICHT (1977-2003). De zeven opera’s, elk vernoemd naar een dag van de week, beslaan samen een duizelingwekkende 29 uur muziek. Een uitvoerige greep eruit is te zien in een driedaagse monsterproductie van het Holland Festival, De Nationale Opera en het Koninklijk Conservatorium. De mise-en-espace is in handen van Pierre Audi, die hiermee de kroon zet op drie decennia leiderschap van De Nationale Opera.

Aus LICHT is wat je noemt een ‘once in a lifetime’ event. Nooit eerder werd een zo grote selectie uit de zeven LICHT-opera’s op de planken gebracht. Om te voorzien in de talrijke solisten (zowel vocaal als instrumentaal) werd een tweejarige masteropleiding uit de grond gestampt. Maandenlang werd er gerepeteerd in een tot studio omgetoverde loods in de haven van Scheveningen: Licht aan Zee.

aus LICHT in cijfers

3 voorstellingscycli van steeds 3 dagen 15 uur muziek per cyclus 400 artiesten, van wie 194 studenten 14 studenten van aus LICHT-master 50 meer dan 50 nationaliteiten 680 medewerkers 450 repetities tot aan generale 412 kostuums 64 vrachtwagens 4 helikopters 1 componist-librettist-bedenker 3,6 Kosten: circa €3,6 miljoen

Eind april staat ‘Michaels Reise’ er op het programma voor een collectieve doorloop. „Het is een sleutelmoment uit de operageschiedenis”, zegt Renee Jonker (1958), mede-initiatiefnemer van aus LICHT en hoofd van de master. „Het is de eerste operascène waarin geen noot wordt gezongen. De drie hoofdkarakters uit de operacyclus worden enkel door instrumentalisten verklankt.”

Rechts op een verhoging: twee tetterende trombones, de lijfinstrumenten van de gevallen engel en kwade genius Lucifer. Vanachter de coulissen klinkt het warme timbre van de bassethoorn, het instrument van oermoeder Eva. De solotrompet in het midden verklankt de schepper Michael, een archetypische kruising tussen aartsengel en Christus die tevens opvallende gelijkenissen met Stockhausen zelf vertoont.

LICHT is geen opera in de traditionele zin van het woord. Afgezien van elementair geschetste betrekkingen tussen de hoofdpersonages (strijd in Dienstag, verleiding in Freitag, verzoening in Sonntag) ontbreekt een duidelijke verhaallijn. Aan psychologische uitdieping van zijn personages had Stockhausen een broertje dood.

Het theater komt in LICHT veelal voort uit de muziek zelf. Uit de driestemmige Superformel bijvoorbeeld, die als muzikaal DNA door de hele cyclus loopt. Of uit de bewegingen van klanken en musici in de ruimte. „Ruimte is een zeer belangrijk aspect in aus LICHT”, aldus Jonker. „Pierre Audi heeft dat feilloos aangevoeld en geen regie maar een mise-en-espace gemaakt. Hij zet de muziek letterlijk in de ruimte. We spelen alle scènes in de Gashouder, maar die wordt steeds op een andere manier gebruikt. Het is een concept dat in al zijn abstractie perfect past bij aus LICHT. Het is een vorm van opera die geen duiding of dramaturgie verdraagt.”

Typisch voor Stockhausen is de hoogstpersoonlijke kosmologie die hij voor LICHT ontwierp. Oudtestamentische verwijzingen, oosterse wijsbegeerte en christelijke symboliek gaan daarin hand in hand met autobiografische elementen. Zoveel wordt duidelijk in ‘Michaels Jugend’, de openingsscène van Donnerstag, waarin Stockhausen onder meer de schokkende dood van zijn moeder verwerkte. Jonker: „Gertrud leed aan waanbeelden en werd in 1941 het slachtoffer van het eugeneticaproject van de nazi’s. Ze is gedwongen opgenomen in een inrichting en uiteindelijk vermoord.”

Vader Simon, de schoolmeester die in de Tweede Wereldoorlog spoorloos verdween aan het Oostfront, stond model voor Luzimon die de jonge Michael sommen laat stampen aan het schoolbord. De passage is illustratief voor de voortdurende obsessie met leren, school en examen doen die als een rode draad door de LICHT-cyclus voert.

Dag 2: ‘Lucifer & Eva’

Na twee jaar voorbereidingen wordt begin mei voor het eerst in de Gashouder gerepeteerd, voor ‘Luzifers Tanz’ uit Samstag. Nu moet alles samenkomen, en zowel de spanning als de opwinding is voelbaar. Regisseur Pierre Audi, muzikaal leider Kathinka Pasveer, decor- en lichtontwerper Urs Schönebaum – allemaal ijsberen ze rond, hun puzzelstukken ineenpassend. In de pauzes worden in een provisorische paskamer kostuums aangemeten. Geen tel gaat verloren.

‘Luzifers Tanz’ is qua bezetting een van de omvangrijkste delen uit de LICHT-cyclus. Tachtig blazers en slagwerkers, verdeeld over tien groepen, zitten op een immense, in rood licht badende stellage die het gezicht van Lucifer voorstelt. Elke groep verbeeldt een deel van het gezicht en heeft een eigen ‘dans’. Grote schermen aan weerszijden tonen met de computer bewerkte close-ups van acteur Johan Leysen, wiens gezicht vol overgave meedanst. Het is een uitzinnige vertoning.

Michael, strijdlustig op een zelfrijdende zwarte kubus, komt Lucifer alias Het Gezicht uitdagen met een spetterende trompetsolo. Bijzonder: trompettiste Chloë Abbott is de allereerste vrouwelijke Michael. „Dat was nog wel een dingetje”, geeft Renee Jonker toe. Want over Stockhausens erfenis wordt streng gewaakt.

De tweede helft van Dag 2 komt uit de opera Montag, de dag van geboorte en groei, waarop oermoeder Eva wordt bevrucht door een pianosolo en zeven knapen baart. Fluitiste Felicia van den End speelt een grote solo in de slotakte ‘Eva’s Zauber’. In de gedaante van een mysterieuze ‘Kinderfänger’ voert ze Eva’s kroost weg naar een betere wereld.

Ruim een jaar studeerde Van den End (1986) op haar solo: „Soms was ik de wanhoop nabij”, lacht ze. „Het is een erg lastige partij. Ik speel en zing tegelijk en wissel voortdurend van maatsoort en tempo. Al dansend dirigeer ik ook nog een kinderkoor. Daarbij moet alles uit het hoofd, met bijbehorende pasjes, perfect worden afgestemd op een soundtrack vol hallucinante synthesizerklanken en diergeluiden.”

Van den End werkte nauw samen met Kathinka Pasveer, voor wie Stockhausen de rol schreef: „Als musicus ben je gewend om je eigen draai aan de noten te geven, maar bij Stockhausen dien je je ego opzij te zetten. Zijn muziek eist volledige overgave. Alleen dan krijg je boven tafel wat hij beoogd heeft.”

Curator Renee Jonker beaamt dat. „Ik ben telkens weer verbaasd door de consequentie waarmee Stockhausen zijn idee heeft doorgevoerd. Over álles heeft hij nagedacht.” Zo gebruikten de slagwerkers voor ‘Luzifers Tanz’ aanvankelijk instrumenten van het conservatorium, maar dat klonk „bagger”, zegt Jonker. Toen hebben ze Stockhausens eigen instrumentarium gehuurd, „en opeens wordt het magisch. Tot het kleinste belletje heeft hij het uitgekiend.”

Dag 3: ‘Samenwerking en het openen van de ruimte’

In Stockhausens universum is woensdag de dag van samenwerking en verzoening tussen de drie protagonisten. Lucifer, de gevallen engel, gaat op zoek naar het licht. Daarom is het ook de dag waarop de muziek de ruimte in gaat. In ‘Orchester-Finalisten’ auditeren musici voor een hemelorkest. En in het ‘Helikopter-Streichquartett’ gaan vier strijkers letterlijk de lucht in: ze spelen in vier helikopters die in het luchtruim boven de Gashouder cirkelen. Sinds de wereldpremière op het Holland Festival van 1995 is dit uitgegroeid tot het beroemdste deel van LICHT, al geeft zelfs Kathinka Pasveer toe dat het muzikaal niet het interessantste is. Maar het blijft Stockhausen, met zijn onnavolgbare cocktail van waanzin en genie.

De vier studentes die samen het Pelargos Quartet vormen hebben hard op Stockhausens noten gestudeerd – met halve stokken, met het oog op de krappe cockpits. Om de uitvoeringssituatie te simuleren hebben ze in vier afzonderlijke lokalen gerepeteerd, alleen verbonden met oortjes. Maar vioolspelen in een helikopter is toch andere koek. Bovendien heeft een van hen vliegangst. Vanwege de logistiek is er maar één repetitiedag met helikopters mogelijk.

De uitvoering heeft de vorm van een reality-tv-show. Eerst wordt het in fleurige vogelkostuums gestoken Pelargos Quartet geïnterviewd, daarna rijden ze met golfkarretjes naar het opstijgveldje bij begraafplaats Sint Barbara. Renee Jonker vertelt dat ze daar een standbeeld van aartsengel Michael hebben ontdekt – dat moet wel een goed voorteken zijn. En niet het enige, zegt Jonker: toen hij de eerste keer naar Kürten reed voor overleg over aus LICHT vlogen er vier heli’s over de snelweg. „Ik heb er een foto van gemaakt. Ik dacht, dit gelooft niemand.”

Op de grote schermen is in de Gashouder te volgen hoe de Pelargos-dames zich in hun heli’s laten snoeren en opstijgen. Door de glazen koepels zie je Amsterdam in de diepte liggen. De strijkerspartijen, met veel trillers, tremoli en glijers, mengen met het ritmische brommen van de rotorbladen. We zijn aanbeland in het Stockhausen-Walhalla.

Vijf makers over Stockhausen