Eredivisie voert verandering door: laatste twee clubs degraderen direct

De twee clubs die komend seizoen als laagste eindigen in de eredivisie zullen direct degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Dat heeft de vennootschap waarin eredivisieclubs zich hebben verenigd, de Eredivisie CV, woensdag bekendgemaakt. De wijziging stond gepland voor het seizoen 2020-2021 maar wordt een jaar eerder doorgevoerd.

Tot nu toe degradeerde alleen de club die onderaan – op plek achttien – eindigde. De nummer zestien en zeventien moesten play-offs spelen tegen de nummer twee tot en met vijf van de Keuken Kampioen Divisie en de winnaars van de vier periodes. De twee winnaars van die extra speelronden kwamen het volgende seizoen in de eredivisie terecht. In het nieuwe systeem zal alleen de nummer zestien van de eredivisie play-offs spelen. De maatregel betekent dat vanaf nu de winnaar en nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie automatisch promoveren naar de eredivisie.

De wijzigingen, die werden voorgesteld door een commissie van vertegenwoordigers van eredivisieclubs, worden een jaar eerder dan gepland doorgevoerd. Volgens de Eredivisie CV dragen ze bij „aan het verbeteren van de kwaliteit van de eredivisie en het Nederlandse voetbal”.

Andere wijzigingen

De Eredivisie CV voert daarnaast nog een aantal andere wijzigingen door voor komend seizoen. Zo hoeven teams die zich geplaatst hebben voor de Champions League of Europa League niet meer mee te doen aan de eerste rondes van het KNVB-bekertoernooi. Zij stromen in als er nog 32 teams in de nationale beker zitten en kunnen zich zo focussen op de groepsfase van de Europese competities.

Om diezelfde reden komt er ook „meer flexibiliteit” in het vaststellen van speeldagen voor clubs die spelen in de Champions League of Europa League. Afgelopen seizoen leidde het onverwacht verplaatsen van meerdere eredivisierondes om Ajax rust te gunnen voor de Champions League tot onvrede bij andere Nederlandse teams.

Ook worden de mediagelden eerlijker verdeeld tussen de grote en kleine clubs en moeten teams die meedoen aan de Europese toernooien een klein deel van hun UEFA-inkomsten afstaan aan kleinere eredivisieclubs, met name aan teams die op natuurgras spelen. De vennootschap hoopt zo de kwaliteit van de gehele eredivisie vooruit te helpen en clubs te motiveren van kunstgras af te stappen.

Jeugdopleidingen

Daarnaast hebben topclubs Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, Vitesse en AZ afgesproken dat zij geen jeugdspelers meer van elkaar overnemen, een maatregel die ervoor moet zorgen dat „investeren in jeugdopleidingen beter loont”.

De veranderingen komen voort uit het werk van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van Feyenoord, VVV-Venlo, AZ, ADO Den Haag en Eredivisie CV. De commissie boog zich – in overleg met onder meer de KNVB – over de zogeheten „veranderagenda” van de eredivisie. De voorstellen van de commissie werden ter stemming voorgelegd aan de andere eredivisieteams. Over drie seizoenen wordt geëvalueerd of de maatregelen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.