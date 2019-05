Eindhoven doet toch niet mee aan proef gereguleerde wietteelt

De gemeente Eindhoven doet toch niet mee aan de pilot voor gereguleerde wietteelt. Dat heeft burgemeester John Jorritsma in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De burgemeester is zeer kritisch op de opzet van de proef en ziet „geen andere keus dan de inschrijving aan mij voorbij te laten gaan”.

Het kabinet had in het regeerakkoord afgesproken te gaan experimenteren met gereguleerde wietteelt. De proef zou vier jaar gaan duren en plaatsvinden in zes tot tien gemeenten. Burgemeester Jorritsma vindt dat te weinig gemeenten meedoen aan het experiment. Hij verwacht dat „de beoogde effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid [...] te klein zullen zijn”. Ook schrijft Jorritsma dat de beperkte duur van de proef riskant is voor de coffeeshops. Het is de vraag „of de coffeeshops weer terug kunnen naar de illegaliteit aan de achterdeur”, aldus Jorritsma.

Kritiek

De eis dat alle coffeeshops in de gemeente moeten deelnemen aan de proef, gaat Jorritsma ook te ver. Bovendien vreest de burgemeester dat er financiële risico’s kleven aan het experiment. Het geld dat het Rijk heeft vrijgemaakt voor de pilot „zal bij lange na niet kostendekkend zijn”, schrijft hij.

De opzet van de proef ligt al langer onder vuur. Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en Staf Depla van Breda waren al eerder zeer kritisch over de opzet van de proef. Afgelopen zomer ging het advies van de commissie-Knottnerus, die de haalbaarheid van het experiment onderzocht, ook al rechtstreeks in tegen de wensen van het kabinet. De proef kan volgens de commissie alleen slagen als het divers is in aanbod van gekweekte cannabissoorten, verkooppunten en deelnemende gemeenten. Het kabinet houdt ondanks het advies vast aan een uniform experiment.