Drie testamenten van Aretha Franklin gevonden

In het huis van Aretha Franklin zijn drie handgeschreven testamenten gevonden. Dat meldt Page Six, de entertainmentsite van The New York Post. De site baseert zich op uitspraken van advocaat David Bennett, die de nalatenschap van de de Queen of Soul afwikkelt.

Franklin overleed in augustus op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Familieleden van de zangeres maakten destijds bekend dat ze geen laatste wil had nagelaten.

Twee van de drie testamenten werden begin mei gevonden in een gesloten kast van haar huis in Detroit, waarvan de sleutel lange tijd zoek was. Het derde testament, gedateerd 2014, kwam te voorschijn onder de kussens van een bank.

Slecht leesbaar handschrift

Hoewel een deel van het handschrift slecht leesbaar is, en Franklin tal van passages heeft doorgehaald en verbeterd, lijkt het erop dat ze haar bezittingen wilde verdelen onder haar familieleden.

Advocaat Bennett heeft de testamenten maandag bij de rechtbank in Detroit ingeleverd. Tegen Page Six zei hij niet te weten of ze rechtsgeldig zijn. Twee van haar vier zoons hebben officieel bezwaar gemaakt tegen de testamenten, heeft de familie in een verklaring bekend gemaakt, aldus Page Six. Het vermogen van Franklin is volgens de site geschat op 80 miljoen dollar, ruim 70 miljoen euro.