Doden en gewonden bij rellen Indonesië na verkiezingen

Bij rellen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn dinsdag- op woensdagnacht zes doden en vele tientallen gewonden gevallen. Dat gebeurde nadat tegenstanders van de herkozen president Joko Widodo de straat op gingen om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Ook zijn bijna zestig mensen gearresteerd, meldt persbureau AP. De politie houdt er rekening mee dat de rellen gepland waren.

De in eerste instantie vredige protesten door aanhangers van de verliezende presidentskandidaat Prabowo Subinanto, liepen uit de hand toen demonstranten later op de avond vernielingen aanrichtten. Voertuigen werden in brand gezet en de politie werd bekogeld met stenen, Molotov cocktails en brandende voorwerpen.

Lees ook: verliezend presidentskandidaat Prabowo Subianto houdt vol dat de winst hem is ontstolen

Ook probeerden de relschoppers gebouwen van het verkiezingscontrolebureau binnen te dringen, gelegen in het centrum van Jakarta. De politie trad daarop hard op en beantwoordde het geweld met traangas, waterkanonnen en rubberen kogels.

‘Provocaties’

De politiechef van Jakarta zei op een persconferentie te vermoeden dat agenten en demonstranten bewust zijn geprovoceerd door een „derde partij”. Ook wordt onderzocht hoe de gewonde en dodelijke slachtoffers zijn verwond. Al voorafgaand aan de verkiezingsuitslag hielden de veiligheidsdiensten rekening met aanslagen tijdens de protesten.

President Joko Widodo werd maandag, na een maand lang stemmen tellen, officieel herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Zijn tegenstander oud-generaal Subinanto maakte bekend zich niet neer te leggen bij de uitslagen. De officiële verkiezingsuitslagen werden twee dagen eerder dan gepland gepresenteerd, in de hoop tegenstanders van Widodo ervan te weerhouden massaal de straat op te gaan.

Lees ook: Widodo herkozen, Prabowo blijft toch winst claimen