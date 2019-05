DJ Khaled wil veel, maar doet te weinig

Ondanks dat hij geen producer of vocalist is, groeide DJ Khaled uit tot hiphopmogul. Father Of Asahd, z’n elfde album, levert slechts een paar verrassingen op. Het is te weinig om écht indruk te maken. Zijn muzikale inbreng is nog altijd onduidelijk.

Natuurlijk zijn er weer een hoop possecuts – nummers waarop meer dan vier artiesten meedoen. Maar de beste tracks zijn de samenwerkingen met minder: SZA zingt zich knap door Outkast’s hit ‘Ms. Jackson’. Twee van de grootste hiphopsterren van het moment, Travis Scott en Post Malone, vieren voor het eerst samen hun successen op trage drumklappen.

En ondanks een gastenlijst waarop JAY-Z, Beyoncé en Chris Brown staan, zijn het John Legend en de onlangs overleden Nipsey Hussle die het meeste indruk maken met het engelachtige ‘Higher’. Helaas zet Khaled er een aantal nietszeggende reggae- en clubtracks tegenover, waardoor dit album vooral gezien kan worden als een allegaartje.