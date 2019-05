Dissidenten uit Hongkong krijgen voor het eerst asiel in Duitsland

Twee activisten uit Hongkong, Ray Wong Toi-yeung (25) en Alan Li Tung-sing (27), hebben asiel gekregen in Duitsland op grond van politieke vervolging. Dat melden Reuters en The New York Times woensdag. Vorig jaar kregen de twee een asielstatus toegekend, maar nu is dat pas bekend geworden.

De twee zouden voor zover bekend de eersten zijn uit de semi-autonome regio die een asielstatus toegekend hebben gekregen, schrijft de Financial Times. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International zeggen dat Duitsland hiermee in zekere zin erkent dat het rechtssysteem in Hongkong niet onafhankelijk is.

De kwestie laat een kentering zien in hoe westerse landen aankijken tegen de voormalige Britse kolonie, waar burgerlijke vrijheden steeds meer onder druk komen te staan door bemoeienis van het Chinese vasteland. Hongkong heeft sinds de afscheiding van het Verenigd Koninkrijk een speciale status binnen het Chinese systeem van ‘één land, twee systemen’. De regio heeft een ander – relatief vrij en democratisch – politiek systeem dan eenpartijstaat China. Beijing probeert echter zijn grip op de stad te verstevigen.

Er is veel kritiek op een wetsvoorstel van de regering van Hongkong waarmee uitlevering van verdachte criminelen aan het Chinese vasteland mogelijk wordt gemaakt. De vrees is dat andersdenkenden die het niet eens zijn met de Communistische Partij in China door deze wet straks vervolgd kunnen worden. Vanuit burgers, parlementariërs en activisten is er veel verzet tegen de wet.

Paraplu-revolte

Er wordt al jaren geprotesteerd tegen de regering van Hongkong. Zo gingen in 2014 nog zo’n miljoen mensen de straat op om te demonstreren voor vrije verkiezingen en een nieuwe leider van Hongkong. Echter, vorige maand werden negen pro-democratische activisten die deelnamen aan deze zogenoemde Paraplu-revolte veroordeeld tot celstraffen tot zestien maanden.

Wong en Li, de twee activisten die asiel hebben gekregen in Duitsland, worden door de autoriteiten in Hongkong beschuldigd van rellen in verband met een clash tussen de politie en demonstranten in 2016. De twee zijn er voorstanders van dat Hongkong onafhankelijk van China wordt. In 2017 vluchtten de twee naar Duitsland. Het is niet ongebruikelijk dat Chinese dissidenten politiek asiel wordt verleend, maar bij dissidenten uit Hongkong is dat voor zover bekend nooit eerder gebeurd.