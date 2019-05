Defensie wil af van leden motorclub

Enkele militairen dreigen te worden ontslagen, omdat zij lid zijn een motorclub die verboden is, zoals Satudarah, dan wel omstreden, zoals de Hells Angels. Het ministerie van Defensie heeft hun een brief gestuurd met de mededeling dat de zogeheten Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) wordt ingetrokken. Die VGB is een voorwaarde om te kunnen werken in de krijgsmacht.

Het ministerie bevestigt berichtgeving in het AD hierover. Volgens het AD hebben vier militairen een brief gekregen en krijgen drie militairen een gesprek. Van deze zeven zouden er twee lid zijn van de Hells Angels, twee van Satudarah en drie van Veterans MC. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt niet op details te kunnen ingaan: „Het gaat om enkele militairen, die op de hoogte zijn gesteld van het voornemen om de Verklaring van Geen Bezwaar in te trekken.”

Enkele tientallen militairen zijn lid van een motorclub die wordt gerekend tot de zogeheten outlaw bikers. Deze clubs worden door Justitie in verband gebracht met misdrijven als afpersing en drugshandel. Satudarah is inmiddels verboden, net als Bandidos, terwijl het Openbaar Ministerie hetzelfde voor elkaar probeert te krijgen met de Hells Angels. Defensie vindt dat een lidmaatschap van zo’n motorclub niet past bij de „vertrouwensfunctie” van de militair. In 2016 kondigde Defensie al aan dat militaire motorclubleden een indringend gesprek met hun leidinggevenden zouden krijgen; nu hangt hun ontslag boven het hoofd.

Iedereen die het leger ingaat, wordt medisch en psychologisch getest en moet daarnaast een VGB krijgen. Die verklaring wordt afgegeven door de Militaire Veiligheids- en Inlichtingen Dienst (MIVD), die het persoonlijke leven van de kandidaat onderzoekt. De MIVD kijkt daarbij naar integriteit en betrouwbaarheid, maar ook naar het „lidmaatschap of steunverlening aan organisaties die een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde”. Zonder VGB geen baan bij Defensie.

De woordvoerder van Defensie benadrukt dat bij de motorclubleden het ontslag nog geen feit is. „Mocht bijvoorbeeld de militair alsnog afstand nemen van de motorclub, dan wordt dat meegewogen bij de beoordeling of iemand in dienst kan blijven.”