Brexitblog week 21: ‘Partijleden werken aan afzetting May’

'Partijleden werken aan afzetting May'

Dinsdag presenteerde Theresa May het voorstel A New Brexit, een poging een stap dichterbij haar politieke tegenstanders te komen, zowel aan oppositiezijde als binnen haar eigen partij. Ze lijkt echter een tegenovergesteld effect te hebben gecreëerd. Aan beide zijden wordt steeds luider om haar aftreden geroepen. Een aantal leden van het Lagerhuis doet dat in het openbaar, maar op de achtergrond zouden ook concrete maatregelen genomen worden door leden van de Tories.

Het conservatieve parlementslid Priti Patel noemde het dinsdag gepresenteerde plan voor draaiende camera's een laatste vernedering, die in haar ogen onacceptabel is. Haar collega John Whittingdale zegt dat May conservatieven één voor één van de partij wegjaagt. Er is nieuw bloed nodig, vindt hij.

May spreekt woensdagmiddag in het Lagerhuis tijdens de Prime Minister's Questions, het Britse equivalent van het vragenuurtje. Daar zal ze haar dinsdag gepresenteerde wetsvoorstel verder uitleggen. Een anonieme partijgenoot omschrijft de bijeenkomst tegenover de BBC niettemin als haar „afscheidsfeestje”.

Vertrouwensstemming bij Conservatieven

Bij de Conservatieven is in december intern al eens een vertrouwensstemming over het aanblijven van May gehouden. Die won de premier, en de partijregels schrijven voor dat het minimaal een jaar moet duren voor zo'n stemming nog eens wordt gehouden. Een aantal hooggeplaatste Tories zal de partijleiding volgens de BBC daarom vragen om aanpassing van het partijreglement, waardoor al eerder over de positie van May gestemd kan worden.

Een woordvoerder van May zegt tegen persbureau Reuters dat May zich voor nu concentreert op het volbrengen van haar taak. „En afgaande op de afgelopen 24 uur is dat een flinke.”