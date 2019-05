Brexit May biedt optie nieuw referendum in ultieme poging om Brexit-deal te redden

De Britse premier Theresa May biedt het Lagerhuis de mogelijkheid over een nieuw Brexit-referendum te stemmen mits haar uittredingsakkoord eerst door de volksvertegenwoordigers wordt goedgekeurd. Dat heeft May dinsdag gezegd in een toespraak in Londen, die gezien wordt als een ultieme en waarschijnlijk vergeefse poging van May haar Brexit en nalatenschap als premier te redden.

May is zelf tegen een nieuw referendum, maar ze hoopt dat als ze een stemming over een nieuwe volksraadpleging aanbiedt, zij genoeg steun krijgt van Labour en de rest van de oppositie om aan een meerderheid te komen voor haar deal. May vraagt het Lagerhuis om eerst haar deal goed te keuren en vervolgens te stemmen of dat akkoord ter goedkeuring aan de kiezers voorgelegd moet worden. Grote delen van de Conservatieven en de Democratic Unionist Party, haar Noord-Ierse gedoogpartner, zijn tegen de deal en een referendum.

De kans lijkt klein dat May succes zal oogsten met haar koerswijziging. De Tories willen vooral van May af. Ze geven haar de schuld van het uitstel van de Brexit, de opmars van de Brexit Party van Nigel Farage in de peilingen en de diepe verdeeldheid binnen hun eigen gelederen.

Zowel pro-Europese Tories als overtuigde Brexiteers willen een nieuwe partijleider en premier. Beide kampen denken dat door nu hun poot stijf te houden het einddoel – afstel van de Brexit of een keiharde No Deal-Brexit – dichterbij komt. Labour zal ook niet geneigd zijn te hulp te schieten: hoe meer chaos, hoe groter de kans op verkiezingen. Instemmen maakt Labour kwetsbaar voor aanvallen van Farage.

May wil dat het Lagerhuis begin juni opnieuw stemt over de Brexit-plannen. De Britse politiek kijkt hier naar uit. Niet omdat dan de Brexit geregeld wordt, maar omdat een vierde afwijzing van haar deal hoogstwaarschijnlijk het einde van Mays premierschap betekent.