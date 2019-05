Acht miljoen zalmen in Noorse kwekerijen dood door algenplaag

Door een algenplaag zijn bij viskwekerijen in Noorwegen meer dan 8 miljoen zalmen gestorven. Ruim de helft van de verwachte omzetgroei van de branche is daarmee verloren gegaan, meldt de brancheorganisatie Norwegian Seasood Council deze woensdag. Naar verwachting zullen de prijzen van zalm stijgen.

De algen, die zich snel verspreiden langs de kust in het noorden van Noorwegen, hebben zich gehecht aan de kieuwen van de vissen waardoor ze zijn gestikt. Wilde zalmen kunnen wegzwemmen van de algengordel, maar gekweekte vis zit gevangen.

Het Noorse Directoraat van de Visserij zei dinsdag dat meer dan 10.000 ton kweekvis verloren is gegaan, ter waarde van 620 miljoen Noorse kronen (circa 63,5 miljoen euro). Maar de brancheorganisatie zegt dat de schade inmiddels nog verder is opgelopen. Het zou nu al gaan om zo’n 40.000 ton zalm, en mogelijk worden de verliezen nog veel groter. De algen blijven zich vooralsnog verspreiden. De Noorse kustwacht is ingezet om de plaag te bestrijden.

Noorwegen is de grootste exporteur van zalm ter wereld. Het land exporteerde vorig jaar 1,24 miljoen ton zalm. De verwachting was dat de omzet dit jaar met ongeveer 4 procent zou groeien, maar door de zalmsterfte gaat dat niet lukken. Met name kleinere kwekerijen zijn hard getroffen door de zalmsterfte. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade voor deze bedrijven precies is.