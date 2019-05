Accountants waarschuwen voetbalsector voor financieel wanbeleid

Nederlandse profvoetbalclubs moeten hun financiële strategie omgooien en minder vertrouwen op onzekere inkomsten zoals transfers. Dat schrijft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dinsdag in een open brief. Een kwart van de eredivisieclubs en tweederde van de teams uit de Keuken Kampioen Divisie hebben volgens de NBA meer schulden dan eigen vermogen en zijn „financieel kwetsbaar”.

De NBA schrijft dat Nederlandse clubs er te veel op vertrouwen dat de verkoop van spelers – veelal uit eigen jeugd – genoeg oplevert om financiële gaten te vullen. Volgens de beroepsorganisatie wisselen bij veel clubs de transferopbrengsten echter te sterk om daar op te rekenen. Bovendien kan het gebeuren dat een talentvolle speler geblesseerd raakt of zich niet goed doorontwikkelt en zo minder waard wordt. Ook houden sommige clubs er onvoldoende rekening mee dat zij kunnen degraderen of geen Europees voetbal gaan spelen, aldus de beroepsorganisatie.

Hulp van gemeenten

Veel clubs hebben volgens de NBA onvoldoende eigen vermogen om financiële weerstand te bieden bij tegenslagen en zullen daarom eerder naar oneigenlijke oplossingen zoeken, zoals „schuiven met geldstromen” en „openstaan voor onbekende financiers”. Ook houden clubs volgens een woordvoerder van de beroepsorganisatie bij onverwachte negatieve resultaten vaak „het handje op” bij de gemeente, die dan onder druk komt te staan om een club te redden. Gemeenten zijn vaak als eigenaar van het stadion of via leningen nauw betrokken bij lokale profclubs.

Om financieel wanbeleid tegen te gaan moeten clubs en de KNVB volgens de NBA „niet alleen sturen op de beschikbaarheid van geld voor het lopend seizoen, maar ook op een structureel positief resultaat in de toekomst”. Volgens de beroepsorganisatie moeten clubs een andere strategie volgen en hun financiële deskundigheid vergroten. NBA-leden die als externe accountant controles uitvoeren bij de clubs moeten daar aan bijdragen, aldus de beroepsorganisatie.

Kritiek op accountants

Accountants liggen al jaren onder vuur omdat zij hun werk niet goed zouden doen. In 2014 bedacht de sector onder politieke druk meer dan vijftig maatregelen om zichzelf te verbeteren. In 2018 concludeerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) echter dat de grote vier accountantskantoren nog steeds ver onder de maat presteren. Eind vorig jaar stelde minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) een „onafhankelijke commissie” aan die moest onderzoeken hoe de sector verbeterd kan worden.

Volgens de NBA staat de open brief los van de kritiek op accountants. De beroepsorganisatie schrijft naar eigen zeggen ongeveer drie keer per jaar een brief over „een sector in het maatschappelijk veld”. Later dit jaar en in 2020 volgen onderzoeken naar onder meer het notariaat en aanbestedingen in de publieke sector, aldus een woordvoerder.