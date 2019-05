Zes jaar cel geëist tegen verdachten kluisjesroof Oudenbosch

Twee beveiligers hebben dinsdag zes jaar cel tegen zich horen eisen wegens hun rol bij de kluisjesroof in het Rabobank-filiaal in Oudenbosch vorig jaar. Volgens justitie hebben Agron K. en Henri van W. „de gelegenheid voor de roof gecreëerd”. Zij zouden de deur hebben geopend en het alarm hebben uitgezet, waardoor twee oud-collega’s geld en sieraden konden stelen.

Onderzoek wees eerder uit dat de twee dieven 24 uur ingesloten zijn geweest in de ruimte met kluisjes. Op het moment van de roof waren Agron K. en Henri van W. de beveiligers. De vier mannen hadden onderling contact tijdens de voorbereiding van het misdrijf en in de nacht van de kraak zelf. De telefoons die zij hiervoor gebruikten, zijn niet meer gevonden.

Vooronderzoek

Daarnaast zouden K. en Van W. vooronderzoek hebben verricht in de periode voorafgaand aan de kraak. Zo bekeken ze volgens het OM op welke manier en met welke pasjes ze het beste binnen konden komen. Ook zouden de mannen samen verkenningsronden door het pand hebben gelopen.

De twee verdachte dieven bevinden zich vermoedelijk in Kroatië en Turkije. Waar de mannen zich precies bevinden en waar de buit is, is voor justitie nog een raadsel.

Lees ook: De kluisjesroof lijkt toch niet perfect

Het OM wil dat K. en Van W. ook een miljoen euro betalen als vergoeding voor het eigen risico van de Rabobank, en nog eens zo’n 150.000 euro voor personeelskosten. De bank heeft twaalf miljoen euro uitbetaald aan de gedupeerden. De uitspraak volgt over twee weken.

Luister ook onze podcast over de kluisjesroof: