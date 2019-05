Widodo herkozen, Prabowo blijft toch winst claimen

Het tellen van de stemmen duurde langer dan een maand, maar nu is de uitslag officieel. Zittend president Joko Widodo heeft met 55,5 procent van de stemmen de presidentsverkiezingen in Indonesië gewonnen. Hij krijgt een tweede termijn van vijf jaar. Maar zijn tegenstander, oud-generaal Prabowo Subianto, weigert zich hierbij neer te leggen. Dinsdagmorgen maakte Prabowo bekend dat hij naar de rechter stapt.

In de nacht van maandag op dinsdag publiceerde de nationale verkiezingscommissie de officiële uitslag. Een verrassingszet – eigenlijk zou de uitslag woensdag bekend worden – die was bedoeld om tegenstanders minder kans te geven massaal de straat op te gaan.

De radicale moslimgroepen die Prabowo in de campagne steunden, hadden weken geleden hun demonstraties voor woensdag al aangekondigd. Die hebben ze haastig een dag vervroegd, maar toen dit artikel werd gepubliceerd ging, was nog onduidelijk hoeveel mensen ze werkelijk op de been zouden krijgen. In hoofdstad Jakarta stonden duizenden militairen en politieagenten paraat.

In aanloop naar de uitslag ontstond al onrust over mogelijke aanslagen tijdens de protesten. De Indonesische veiligheidsdiensten arresteerden afgelopen weken tientallen verdachten, die volgens hen ook bekend hadden dat ze van plan waren om bommen tot ontploffing brengen. Politie en het leger hadden mensen gevraagd om weg te blijven. Enkele ambassades lieten ook veiligheidswaarschuwingen uitgaan.

Lang niet alle partijen die Prabowo tijdens de verkiezingen steunden, staan nu ook achter de people power-beweging zoals de conservatieve moslimgroepen hun protest noemen. Enkele politieke partijen uit Prabowo’s coalitie zeiden al dat zij de uitslag respecteren en accepteren. Ze willen de legitimiteit van de verkiezingen niet verder ondermijnen.

De uitslagen van de verkiezingen op 17 april wezen steeds duidelijk op winst van president Widodo, maar Prabowo hield afgelopen weken stug vol dat híj gewonnen had. Zijn team beschuldigde de kiescommissie van „structurele en systematische fraude”. Dus eiste team-Prabowo nieuwe tellingen.

Punt is alleen dat ze daar tot nu toe geen bewijs voor hebben geleverd. Maandag maakte de toezichthouder op de verkiezingen bekend dat het bij hen aangeleverde materiaal niet aan de eisen voor bewijsvoering voldoet. Het zou om uitgeprinte nieuwsberichten van websites gaan.

In 2014 verloor Prabowo de presidentsverkiezingen ook al van Widodo – ook toen vocht hij de uitslag aan. Het Constitutioneel Hof wees zijn aanklacht destijds af. Verkiezingen verlopen in Indonesië transparant, sjoemelen met uitgebrachte stemmen is lastig omdat alle partijen meekijken bij het tellen van de stemmen.

Formeel betekent zo’n aanklacht dat in de lucht blijft hangen of Widodo écht gewonnen heeft – de praktijk is anders. Widodo schijnt al bezig te zijn met de samenstelling van zijn nieuwe kabinet.