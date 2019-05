Syrische Al-Nusra-commandant aangehouden in Zeeland

In het Zeeuwse Kapelle is dinsdag een 47-jarige Syriër aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij onder meer oorlogsmisdrijven in Syrië. Hij zou als commandant van een bataljon van de terreurbeweging Jabhat al-Nusra deelgenomen hebben aan de gewapende strijd.

De man, die sinds 2014 in Nederland verblijft en een tijdelijke verblijfsvergunning heeft, vocht onder de strijdersnaam Abu Khuder. Het OM heeft zijn strijdersnaam en de naam van het bataljon verspreid in de hoop informatie uit Syrië te ontvangen. Ook is het bericht in het Arabisch en Engels vertaald. Bij de huiszoeking legde de politie beslag op documenten, een computer en een telefoon. De 47-jarige man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen de man begon met informatie van de Duitse politie, die over getuigenverklaringen beschikte. In Duitsland heeft de politie dinsdag ook zes woningen van vermoedelijke strijders van hetzelfde bataljon doorzocht. De woning van een man die contact had met de Syriër is dinsdag ook doorzocht.

Jabhat al-Nusra riep vanaf de oprichting in 2012 op tot een gewapende strijd tegen het regime van Assad en was gelieerd aan Al Qaida. Door veel westerse landen en de Verenigde Naties wordt de beweging gezien als terroristische organisatie.