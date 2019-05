Syriër uit De Balie was informant van AIVD

De Syriër die in 2017 werd herkend als jihadstrijder tijdens een bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, heeft als informant gewerkt voor de AIVD. Abd A. zou dat tussen 2016 en 2018 gedaan hebben, meldt Nieuwsuur dinsdagavond. Bronnen bevestigen het verhaal tegenover NRC.

Wat A. precies aan de inlichtingendienst heeft verteld, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of de AIVD wat aan zijn informatie heeft gehad. Volgens Nieuwsuur zou A. zo’n tien keer hebben gesproken met AIVD-medewerkers.

A. zit sinds vorig jaar vast, op verdenking van moord met een terroristisch oogmerk. Volgens justitie was A. een hoge commandant bij Jabhat al-Nusra, een terroristische groepering die nauwe banden onderhoudt met Al-Qaeda. Hij zou betrokken zijn geweest bij aanslagen en oorlogsmisdaden. Zijn oudere broer Alfatah A. zou ook bij de terreurgroep hebben gezeten.

Eerder dit jaar haalde Abd A. ook het nieuws in de zaak rond FD-journaliste Ans Boersma. Zij en A. hadden in het verleden een relatie. Het OM verdenkt haar ervan dat ze in 2014 heeft gefraudeerd bij het voor A. aanvragen van een verblijfsvergunning. Toen die informatie Turkije bereikte, waar Boersma correspondent was, werd ze het land uit gezet. Zij zegt niet te hebben geweten dat haar ex lid was van een terroristische organisatie.