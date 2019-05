Sterke toename aantal klachten over huurwoningen

Huurders en verhuurders hebben vorig jaar ruim tienduizend klachten ingediend bij de Huurcommissie. Dat is een derde meer dan het jaar ervoor. De meeste klachten gingen over de huurprijs of afgesproken servicekosten. Als verklaring voor de stijging noemt de organisatie in haar maandag gepubliceerde jaarverslag onder meer de hogere inflatie en de overspannen Nederlandse woningmarkt.

De Huurcommissie, een onafhankelijke organisatie die voor een groot deel wordt betaald door woningcorporaties, stelde huurders in 58 procent van de gevallen in het gelijk. Klachten over het huurbedrag die erkend werden, leidden tot een gemiddelde verlaging van bijna tachtig euro per maand. Uitspraken over huurverlaging in verband met onderhoudsgebreken leidden tot een verlaging van gemiddeld 231 euro per maand. Door het hogere aantal klachten duurde het langer voor de Huurcommissie een klacht kon afhandelen. Ongeveer twintig procent van alle klachten kwam uit de hoofdstad.

Sociale huur

Een woordvoerder van de Woonbond – een vereniging die opkomt voor huurdersbelangen – kan niet bevestigen dat de toename van het aantal klachten door een hogere inflatie en de overspannen woningmarkt komt. De stijging zou ook deels te verklaren kunnen zijn door grotere naamsbekendheid van de Huurcommissie, stelt de Woonbond. De Huurcommissie was maandagmiddag niet bereikbaar voor verdere toelichting.

Huurders van sociale woningen – zowel van woningcorporaties als van particulieren – kunnen terecht bij de Huurcommissie. Huurders in de vrije sector vallen buiten de cijfers, omdat die niet bij de Huurcommissie een klacht kunnen indienen maar bij onvrede over hun huurbaas naar de rechter moeten stappen.