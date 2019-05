Stel uw vragen over de Europese verkiezingen aan NRC

Nederland gaat donderdag naar de stembus voor de Europese verkiezingen en bepaalt daarmee mede welke koers de EU gaat varen.

EU-correspondent René Moerland en EU-redacteur Wilem Heck beantwoorden woensdag van 14.00 tot 15.00 uur vragen van abonnees over deze Europese verkiezingen. Stel nu alvast uw vraag over de verkiezingen, het belang voor Nederland of het Europees Parlement. Alle soorten vragen over de verkiezingen zijn welkom!

