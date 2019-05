Staatssecretaris Mark Harbers verwacht weg te moeten om misdaadcijfers asielzoekers

Mark Harbers verwacht weg te moeten als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De VVD’er ligt onder vuur in de Tweede Kamer vanwege misdaadcijfers van de politie over asielzoekers waarin ernstige gewelds- en zedenmisdrijven niet expliciet benoemd werden. Harbers zei dinsdagmiddag in een ingelaste persconferentie te verwachten dat het debat waarin hij verantwoording wil afleggen zijn laatste zal zijn in deze functie.

De cijfers waarover ophef is ontstaan, gingen over de misdrijven waarvan asielzoekers vorig jaar het vaakst verdacht werden. Een aantal ernstige misdrijven, waaronder poging tot moord of doodslag, aanranding en verkrachting, kwam in die top tien niet voor, maar was in de duizend misdrijven tellende categorie ‘overig’ geschaard. Een deel van de Kamer vond dat de cijfers daarmee waren „verdoezeld”. In totaal registreerde de politie 4.600 incidenten waarbij asielzoekers als verdachte werden aangemerkt.

Transparantie

„Mijn doel is altijd geweest: volledige transparantie”, schrijft Harbers in een brief die tijdens de persconferentie aan de Kamer werd verstuurd. „Juist die grotere mate van transparantie was reden voor een nieuwe opzet van de Rapportage Vreemdelingenketen.” Volgens de staatssecretaris hebben medewerkers „op verschillende momenten” opgemerkt dat deze manier van rapporteren tot „vragen en opmerkingen” zou leiden, maar heeft dat niet tot andere keuzes geleid. „Er is dus op het ministerie onder mijn politieke verantwoordelijkheid een verkeerde afweging gemaakt.”

Volgens Harbers was er geen sprake van een „bewuste bedoeling” bij deze manier van rapporteren. Toch zegt hij zich „zeker ook in het licht van het belang dat uw Kamer terecht aan dit onderwerp hecht” conclusies aan de gebeurtenissen te willen verbinden. Wel wil hij „zo mogelijk vandaag nog” verantwoordelijkheid afleggen in de Kamer.

Volgens de cijfers werden asielzoekers vorig jaar 31 keer verdacht van pogingen tot moord en doodslag, 47 keer van aanranding, 4 keer van verkrachting en 51 keer van zware mishandelingen. Misdrijven die wel in de top tien stonden waren onder meer diefstallen, eenvoudige mishandeling, vernieling en bedreiging.

Wanneer het debat over de cijfers gevoerd wordt, is nog onduidelijk.

Dit bericht wordt uitgebreid.