Restaurants Jamie Oliver in de problemen, duizend banen in VK op de tocht

De restaurants van Jamie Oliver zitten in de financiële problemen en hebben uitstel van betaling aangevraagd. Als de ketens inderdaad failliet gaan, dreigt sluiting voor ongeveer 25 filialen van Jamie’s Italian, Barbecoa en Fifteen in het Verenigd Koninkrijk. Zeker duizend banen staan op de tocht, meldt de Britse krant The Guardian dinsdag.

De restaurants waren al op zoek naar een nieuwe eigenaar. In 2018 redde Oliver een van de ketens door persoonlijk 13 miljoen pond (circa 15 miljoen euro) te investeren. Twaalf vestigingen van Jamie’s Italian sloten toen de deuren en zeshonderd medewerkers verloren hun baan.

De bekende Britse tv-chef reageert „verslagen” op de problemen bij zijn „geliefde Britse restaurants”. „Ik ben diepbedroefd door deze gang van zaken en ik wil iedereen bedanken die deze jaren zijn ziel en zaligheid in dit bedrijf gestopt heeft”, schrijft Oliver op Twitter.

De concurrentie in het relatief betaalbare en informele restaurantsegment is fors, schrijft The Guardian. Vorig jaar draaide Olivers restaurants een verlies van omgerekend 20 miljoen pond, bijna 23 miljoen euro.

Nederlandse franchises blijven open

De twee overgebleven Nederlandse restaurants in Rotterdam en Den Haag van Oliver blijven open, meldt persbureau ANP. Ook andere restaurants van franchisenemers buiten het Verenigd Koninkrijk blijven gespaard. Een filiaal van Fifteen in Amsterdam ging al eind 2016 over de kop.

Jamie Oliver verdient zijn geld ook met tv-shows, licentiedeals en de verkoop van populaire kookboeken. De Britse tv-chef werd in 1997 ontdekt door een cameraploeg terwijl hij in een restaurant in Londen werkte.