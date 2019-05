Rechter: onvoldoende bewijs dat St Jansdal patiënten afsnoept

In een kort geding tussen plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken en het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad zijn dinsdag alle vorderingen afgewezen.

De plastisch chirurgen die de zaak hadden aangespannen, eisten dat het ziekenhuis zou stoppen met, zoals zij het stelden, het met valse informatie afsnoepen van patiënten.

Volgens de rechter is niet bewezen dat het ziekenhuis stelselmatig geprobeerd heeft om via onjuiste mededelingen patiënten te bewegen de plastisch chirurgen te verruilen voor zorg bij St Jansdal.

Het ziekenhuis eiste op zijn beurt vanwege reputatieschade dat de plastisch chirurgen eerdere beweringen over het ziekenhuis in grote advertenties in NRC en de Volkskrant zouden rectificeren. Maar volgens de rechter zijn de uitlatingen van de kliniek in de media niet als onrechtmatig aan te merken.

De oorsprong van het conflict ligt in de toegang tot patiëntgegevens. De plastisch chirurgen maakten vroeger gebruik van het elektronisch patiëntendossier van het MC Zuiderzee, dat in oktober 2018 failliet werd verklaard.

Rond de overname, op 1 maart van dit jaar, kreeg BeekmanKlinieken geen toegang meer tot deze patiëntgegevens, die nodig waren voor behandelingen. Daarnaast meldden ongeruste patiënten aan BeekmanKlinieken dat zij werden benaderd om hun behandeling in St Jansdal voort te zetten, in plaats van bij hun vertrouwde plastisch chirurg. Twee patiënten kwamen naar het kort geding om toe te lichten dat zij zich in hun privacy geschonden voelden door het nieuwe ziekenhuis in Lelystad.

Het St Jansdal moest vanwege de overname 18.000 patiënten vragen of hun medisch dossier kon worden geopend door de nieuwe eigenaar. Daarbij werden ook patiënten van de kliniek benaderd. Maar de stelling dat St Jansdal dit deed om die patiënten weg te lokken bij de kliniek en over te stappen naar St Jansdal, acht de rechter niet bewezen.

In de clinch

Sinds de overname van het ziekenhuis in Lelystad in maart ligt het St Jansdal in de clinch met de plastisch chirurgen. Tot de overname verzorgde BeekmanKlinieken, met locaties in Emmeloord en Hilversum, de plastische chirurgie voor het ziekenhuis. De kliniek maakte daarvoor gebruik van vaste ruimtes in het ziekenhuisgebouw.

Het St Jansdal wil dat de kliniek uit het pand vertrekt, maar de plastisch chirurgen vinden dat zij rechten hebben opgebouwd. Het ziekenhuis heeft de artsen tevergeefs te kennen gegeven dat ze per 1 mei weg moeten zijn.

De ruzie heeft opmerkelijke taferelen tot gevolg. Zo zijn pakketjes voor de plastisch chirurgen geweigerd in de postkamer van het St Jansdal. En inmiddels werken er concurrerende plastisch chirurgen in opdracht van het St Jansdal in dezelfde gang als de BeekmanKlinieken.

De overname van het ziekenhuis in Lelystad ging gepaard met meerdere ruzies met andere artsen. Eerder dreigden een reumatoloog en een kaakchirurg ook met rechtszaken.