Oostenrijkse racelegende Niki Lauda (70) overleden

De Oostenrijkse autocoureur Niki Lauda, drievoudig wereldkampioen Formule 1, is maandag op 70-jarige leeftijd overleden, negen maanden nadat hij een longtransplantatie onderging. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters op basis van Oostenrijkse media.

Lauda, die de wereldtitel in de Formule 1 won in 1975, 1977 en 1984, stond vooral bekend om het feit dat hij twee van die titels veroverde na een zware crash op de Duitse Nürburgring in 1976, waarbij hij bijna levend verbrandde. Aan dat ongeluk hield hij ernstige brandwonden over.

Lauda werd legendarisch door zes weken later weer mee te racen namens Ferrari - en dat seizoen bijna kampioen te worden. Zijn eerste twee titels won hij bij de Italiaanse renstal; zijn derde kampioenschap bij McLaren.

„In diepe rouw maken wij bekend dat onze geliefde Niki op maandag 20 mei in het bijzijn van zijn familie is overleden”, aldus een verklaring van de familie.

„Zijn uitzonderlijke successen als sportman en zakenman zijn en blijven onvergetelijk.”

Lauda kampte sinds zijn ongeluk in 1976 met gezondheidsproblemen. Hij onderging twee niertransplantaties, in 1997 en in 2005. Vorig jaar kreeg hij een longtransplantatie, nadat hij een longinfectie had opgelopen. Sindsdien was zijn gezondheid broos. In januari werd hij in het ziekenhuis opgenomen met influenza.

Walter Klepetko, een arts die de longtransplantatie vorig jaar uitvoerde in Wenen, bevestigde dinsdag zijn overlijden.

Laatste F1-winnaar in Zandvoort

In 1985, het jaar dat hij afscheid nam als coureur, was Lauda de laatste winnaar op het circuit van Zandvoort, waar volgend jaar voor het eerst in 35 jaar weer een Formule 1-race wordt gehouden. Het was zijn laatste overwinning van een Grand Prix, schrijft het ANP. In totaal won Lauda 25 F1-races.

Na zijn carrière als coureur werd Lauda luchtvaartondernemer. Hij zette diverse maatschappijen op, waaronder Laudamotion. In de Formule 1 adviseerde hij Ferrari en werd hij teambaas bij Jaguar. Sinds 2012 was hij voorzitter bij Mercedes, het team dat sinds 2014 alle wereldtitels voor coureurs en constructeurs heeft behaald. In die rol was hij nauw betrokken bij de komst van vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.