Pieter Heerma volgt Buma op als fractievoorzitter CDA

Pieter Heerma is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Hij volgt Sybrand Buma op. Bij de fractievergadering, dinsdagochtend, had hij geen tegenkandidaten. Heerma dankte zijn voorganger voor het werk dat hij verricht heeft en het „gevoel van veiligheid en vertrouwen” dat hij geboden heeft. Zijn fractie, negentien man sterk in de Kamer, dankte hij voor de steun.

„Ik sta hier niet met heel groot gevoel van ambitie, maar vooral met een gevoel van plichtsbesef”, zei de 42-jarige Heerma. Hij zei de partij te willen leiden richting 2021, als de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen op de agenda staan. Op vragen of hij partijleider wil worden, herhaalde hij dat hij niet die ambitie heeft.

Opvolger

Het CDA moest op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter omdat Sybrand Buma burgemeester wordt in Leeuwarden. Buma leidde de partij sinds 2012. Samen met Heerma onderhandelde hij mee over de vorming van het kabinet-Rutte III.

Pieter Heerma is de zoon van Enneüs Heerma, die van 1994 tot 1997 ook fractievoorzitter was van de christendemocratische partij. Dat riep bij de politicus een „cirkel-is-rondgevoel” op, zo zei hij na zijn verkiezing. Wel merkte hij op dat het voorzitterschap van zijn vader geen „onverdeeld succes” is geweest. De oude Heerma trad gedwongen af omdat hij er onvoldoende in slaagde het CDA, destijds voor het eerst in de oppositie, profiel te geven.

Als mogelijke opvolger voor Buma als partijleider bij de Kamerverkiezingen worden vooral de namen van de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier) genoemd. Zij konden Buma niet direct opvolgen als fractievoorzitter, omdat ze bij de vorige verkiezingen niet op de lijst stonden. Ook staatssecretaris Mona Keijzer, die in 2012 de race voor het partijleiderschap van Buma verloor, zei die rol eerder te ambiëren.

De keuze voor een nieuwe lijsttrekker valt pas in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Die staan vooralsnog gepland op 17 maart 2021.