Omaanse auteur Alharthi wint Man Booker International Prize

Jokha Alharthi is dit jaar de winnaar van de Man Booker International Prize, een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor literatuur. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in Londen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor internationale, naar het Engels vertaalde literatuur.

Alharthi promoveerde in Arabische literatuur aan de Universiteit van Edinburgh. De auteur uit Oman kreeg de prijs toegekend voor haar roman Celestial Bodies, in 2010 in het Arabisch verschenen en in 2018 vertaald naar het Engels. Het is het eerste, oorspronkelijk in het Arabisch verschenen werk dat de prijs krijgt toegekend. Aan het winnen van de Man Booker International Prize is een geldbedrag van 50.000 pond verbonden, dat traditiegetrouw wordt gedeeld met de vertaler.

Dit jaar was Tommy Wieringa een van de dertien namen op de longlist, hij werd genomineerd voor zijn in 2017 gepubliceerde roman De dood van Murat Idrissi. In januari van dit jaar verscheen het in het Engels, de vertaling was van de hand van Sam Garrett.

Harry Mulisch

Naast de Man Booker International Prize wordt jaarlijks de Man Booker Prize uitgereikt, de grootste literatuurprijs in het Engelse taalgebied. De internationale versie werd in het leven geroepen na kritiek dat alleen schrijvers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Gemenebest in aanmerking kwamen.

De prijs wordt in de huidige vorm sinds 2016 toegekend. Eerdere winnaars zijn onder meer de Poolse auteur en activist Olga Tokarczuk (2018) en de Israëlische schrijver David Grossman (2017). In 2007, toen de prijs in een iets andere vorm werd toegekend, stond Harry Mulisch op de longlist. Daarna werden, tot Wieringa, geen Nederlandse auteurs meer genomineerd.