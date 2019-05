Nederlandse staat haalt liefst 6 miljard euro op met uitgifte groene staatsobligatie

De eerste uitgifte van een groene staatsobligatie door de Nederlandse staat heeft deze dinsdag bijna 6 miljard euro opgeleverd, aldus het Agentschap van de Generale Thesaurie, dat namens het ministerie van Financiën de uitgiftes doet van staatsobligaties.

De groene obligatie, de eerste in haar soort met de voor beleggers belangrijke triple-A waardering, heeft een looptijd van 20 jaar en een coupon (jaarlijkse uitkering) van 0,5 procent per jaar. Eerder gaven onder meer België en Frankrijk al groene staatsobligaties uit, maar die hadden een lagere waardering.

De veiling door het Agentschap, dat vooraf gezegd had 4 tot 6 miljard euro op te willen halen, werd dinsdag om 10.00 uur geopend en na 7 minuten was al voor meer dan 10 miljard euro ingetekend. Elf minuten later was dat opgelopen tot meer dan 15 miljard en om 11.45 uur werd de veiling gesloten met een totaal geboden volume van 21,1 miljard euro.

Het Agentschap kende daarop in totaal 5.985 miljoen euro toe aan een brede groep investeerders: pensioenfondsen en verzekeraars kregen samen zo’n 2 miljard euro toegekend, vermogensbeheerders 1,8 miljard, hedgefondsen ruim 800 miljoen, en banken 650 miljoen euro.

Pensioenfonds ABP maakte bekend voor 171 miljoen te hebben belegd in de groene obligatie, Pensioenfonds Zorg en Welzijn belegde via beheerder PGGM voor 82,5 miljoen euro in de lening.

Groen kapitaal

De meeste interesse kwam van Nederlandse beleggers (34 procent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (18 procent), Denemarken (10 procent), de Verenigde Staten (8 procent) en landen als Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Minister Hoekstra (Financiën, CDA), die dinsdag aanwezig was bij de start van de veiling, heeft toegezegd dat het geld dat de staat met de obligatie ophaalt in „donkergroene” investeringen wordt gestopt. De opbrengst wordt geïnvesteerd in onder meer duurzame energie, het spoor en dijken. Dat zijn overigens geen nieuwe uitgaven. Later dit jaar wil Financiën nog een lening openen, zodat het totaal aan groen kapitaal op 10 miljard euro komt.

Financiële instellingen willen bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Definities verschillen, beoordelingen ook. Maar wat is een duurzaam bedrijf, wat een groene belegging?

De markt van groen beleggen is de laatste jaren sterk in opkomst. Veel pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders zijn namens hun klanten op zoek naar duurzame obligaties om zo aan hun klimaatdoelen te voldoen.

Ook bestaat er veel onzekerheid over de mate van groenheid van veel beleggingen. De triple-A status van de Nederlandse staatsobligatie, plus de garantie van Hoekstra over de donkergroene beleggingen, maken deze staatsobligatie extra aantrekkelijk voor fondsen.