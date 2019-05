‘Natúúrlijk is de uitslag gemanipuleerd’

Ze vindt president Joko Widodo „een gek” die staatsbedrijven in de uitverkoop doet aan China. Desdy Jamal, zwarte hoofddoek, vrolijke vrouw, is speciaal uit Sumatra naar de Indonesische hoofdstad Jakarta gevlogen om te demonstreren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen.

En ja, natúúrlijk heeft president Widodo de boel belazerd, zegt ze: „Hij heeft de kiescommissie naar zijn hand gezet. Instellingen van de overheid doen wat hij zegt.” Zoals Desdy Jamal zijn er dinsdag meer. In hartje Jakarta demonstreren naar schatting ongeveer duizend Indonesiërs tegen de verkiezingsuitslag, die bepaalde dat Widodo won met 55,5 procent van de stemmen. Ondanks waarschuwingen van de politie om thuis te blijven zijn zij gekomen om hun steun aan verliezer Prabowo Subianto te betuigen.

Tot dinsdagavond laat gaat het er vreedzaam aan toe. Bij zonsondergang, rond zessen ’s avonds, breken de mobiele brigade en de demonstranten samen het vasten van de ramadan. Helmen, wapenstokken en schermen liggen als een kunstmatige grens tussen hen in. De politie en het leger zijn met veel meer dan de betogers. Aan het einde van de avond grijpen ze wel in om de dan nog overgebleven demonstranten weg te krijgen. Voor woensdag worden nog meer mensen verwacht.

Afkeer

Desdy Jamals afkeer van de zittende president laat zien hoe Subianto en Widodo het land bij vlagen verdelen. In 2014 won Widodo ook al van Subianto, nu dus weer. En zijn voorsprong is groter dan toen. Vijf jaar geleden haalde Widodo als politieke nieuwkomer 8 miljoen stemmen méér binnen, dit keer was het verschil bijna 17 miljoen stemmen.

Aanhangers van Widodo hebben weinig goeds over Subianto te zeggen en andersom. Terwijl de belangrijkste tegenstelling tussen de twee niet eens zozeer politiek van aard is. In de campagne wilden beiden ongeveer dezelfde kant op met Indonesië. Hun achterban verschilt wel: Widodo kreeg steun van gematigde moslims, Subianto van conservatievere Indonesiërs. Ook hun persoonlijkheden en stijl zijn compleet anders. Beide campagneteams buitten dat uit met negatieve berichten over de ander.

Oud-generaal Subianto – hij heeft een dubieus militair verleden – kan verbaal agressief overkomen. Tijdens toespraken verheft hij zijn stem en balt hij zijn vuist. In de campagne ging er bijvoorbeeld een video van hem rond waarin hij iemand vanuit de auto waarin hij werd rondgereden, een tik op zijn handen geeft. Joko Widodo heeft juist het imago van een subtiele, ingetogen Javaan. Een familieman die filmpjes online zet van de tijd die hij doorbrengt met zijn peuterkleinzoon.

Verlies erkennen

‘Sterke man’ Subianto laat het er niet bij zitten. Net als vijf jaar geleden stapt hij naar de rechter. Al lijkt hij, net als toen, weinig kans te maken bij gebrek aan bewijs. Sommige analisten concluderen: Subianto kan het als voormalig legerleider niet aan om zijn verlies te moeten erkennen. Liever een overwinningstoespraak houden die niet op feiten is gebaseerd, dan een ander moeten feliciteren.

Deels ligt het aan het Indonesische kiesstelsel dat de twee mannen opnieuw alleen elkaar troffen. De kieswet bepaalt dat kandidaten steun moeten hebben van ten minste 20 procent van het zittende parlement. Geen van de partijen haalde dat in zijn eentje, dus coalitievorming was nodig. Dat vermindert automatisch het aantal mogelijke kandidaten.

Over vijf jaar is de strijd om het presidentschap hoe dan ook anders. Joko Widodo doet dan niet meer mee, een president mag maximaal twee periodes regeren. Algemene verwachting is dat ook Subianto het niet nog eens zal proberen, tegen die tijd is hij 72 jaar.

Veel Indonesiërs, vaak Widodo-stemmers, nemen Subianto’s protesten niet zo serieus. Online gaan filmpjes rond met grappen over de ‘onafhankelijke peilingen’ die team-Subianto gehouden zou hebben.

Een aanzienlijk deel van de inwoners heeft het gehad met het ondermijnen van de legitimiteit van de verkiezingen. Zoals een Indonesische mensenrechtenadvocaat op Twitter schrijft over de demonstraties, die Prabowo-aanhangers people power noemen: „De macht van het volk. Wat een onzin. Ik haat het hoe die term is gekaapt door een machtshongerige idioot die zijn verlies niet kan accepteren.”