Muzikant die aan UvA studeerde vrij uit Egyptische cel

Muzikant en voormalig student aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) Rami Sidky is in Egypte vrijgelaten uit de gevangenis. Hij kwam anderhalve week geleden vrij, meldt de UvA dinsdag. De gitarist zat ruim een jaar vast, waarschijnlijk omdat hij kritiek geleverd zou hebben op president Abdel Fatah el-Sisi.

Officieel werd Sidky (33) in mei vorig jaar opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Toen agenten Sidky ondervroegen, werd duidelijk dat de arrestatie er in werkelijkheid mee te maken had dat hij vroeger in een band had gespeeld met de Egyptische zanger Ramy Essam. Die had in februari 2018 de woede van het regime gewekt met een lied vol beledigingen aan het adres van Sisi. Sidky had toen al zo’n drie jaar niet meer met Essam opgetreden. Hij ontkent betrokkenheid bij het nummer.

Handtekeningenactie

Sidky, een in Rome geboren zoon van een Egyptische vader en een Italiaanse moeder, studeerde in 2015 af aan de UvA. Een docent aan de universiteit, Vivienne Matthies-Boon, zamelde ruim 40.000 handtekeningen in voor de vrijlating van Sidky. Op 10 mei gaf ze de handtekeningen aan de Egyptische ambassade in Den Haag. De volgende dag besloot een rechtbank in de hoofdstad Kaïro dat Sidky vrijgelaten mocht worden. Hij moet zich nog wel drie keer per week op het politiebureau melden.

In Egypte worden geregeld activisten, academici en andere mensen opgepakt nadat ze kritiek hebben geuit op president Sisi. Ook omgang met een criticus kan al aanleiding zijn om in de cel te belanden. Een student die een bewerkt plaatje van Sisi met Mickey Mouse-oren op internet had gezet, kreeg in 2015 drie jaar cel.