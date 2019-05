Moederlijke liefde of plicht?

Het ziet er vredig uit, heerlijk zelfs, zo dicht tegen moeder aan. Bij het zien van de foto’s van de Italiaanse fotografe Francesca Cesari is het nauwelijks voor te stellen dat er überhaupt discussie bestaat over het geven van borstvoeding. Zo intiem, zinnelijk en teder zijn de beelden uit haar fotoserie In the room , waarvoor ze vrouwen in Italië fotografeerde.Sommige foto’s doen denken aan de Virgo lactans, de vroege voorstellingen van de maagd Maria die Jezus de borst geeft. Maar zo ‘verheven’ en ‘natuurlijk’ wordt lactatie niet gevonden. Nog steeds zijn er fervente voor- en tegenstanders in het debat over borstvoeding, en ook vroeger verschilde men van mening. „Borstvoeding geven was doodnormaal, maar nooit vanzelfsprekend”, schrijft Corien van Zweden in het vorige week verschenen Borsten. De levensloop van een intiem lichaamsdeel. Eeuwenlang was er voor pasgeborenen nauwelijks iets wat moedermelk kon vervangen. Maar, zo schrijft ze, „er zijn altijd moeders geweest bij wie het geven van borstvoeding niet lukte of die er om wat voor een reden dan ook geen zin in hadden.” Het verschilde per tijd en cultuur of men het eigenlijk wel acceptabel vond dat een vrouw haar eigen kind voedde.Afgezien van de introductie van de flesvoeding, aan het eind van de negentiende eeuw, was het in Europa voor vrouwen van stand een gebruikelijke keus om de borstvoeding uit te besteden aan een min of professionele voedster. Er werd soms zelfs met veel dedain en afkeer over het voeden gesproken, schrijft Van Zweden. „Van de Britse koningin Victoria bijvoorbeeld is bekend dat ze borstvoeding geven minderwaardig en afschuwelijk vond.”