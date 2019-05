Liefdevol op schattenjacht

Kinderfilm Casper en Emma op jacht naar de schat Regie: Aurora Gossé, Arne Lindtner Næss. Met de Nederlandse stemmen van: Tijs Pacanda, Lola Sterre van den Broek, Lux Parser, Lotte Heijs, Panthero Toney. In: 107 bioscopen ●●●●●

De leukste dagen uit een kinderleven zijn waarschijnlijk die waarop het voor altijd zomervakantie lijkt. Het doet er niet toe of de zon schijnt, of dat het eigenlijk te koud is om te zwemmen want er is iets wat groter en magischer is dan weer, wind en water.

Casper en Emma, uit de gelijknamige populaire Noorse boeken-, tv- en filmserie, hebben precies die leeftijd waarop die magie vanzelfsprekend is. Onder elke zandhoop kan een schat liggen en je bent een piraat zodra je een ooglapje opdoet. Die leeftijd waarop de grootste problemen een enge kwal in het water, een krabbetje op het strand of een vervelende puberzus zijn. En de leeftijd waarop hun knuffeldieren die zijn meegereisd naar het idyllische eilandje van de Hvaler-eilandengroep gewoon nog kunnen praten en meedelen in hun avonturen. De leeftijd waarop grootvaders je beste vrienden kunnen zijn.

Met opa Jørgen gaan het tweetal op schattenjacht. De volwassen meekijker zal al snel in de gaten hebben dat de grootste schat het verhaal is dat opa zich over zijn eigen jeugdvriendschap herinnert. De film graaft niet diep, maar het is allemaal heel liefdevol. En dat is zeker voor de allerjongste kijkers vaak al meer dan genoeg.