Kamer in debat over asielcijfers - aftreden Harbers verwacht

Hiddema (Forum): dit is misleiding van het volk Forum voor Democratie-woordvoerder Theo Hiddema vindt de gang van zaken geen fout, maar "bedrog en simpelweg misleiding van het volk". Hiddema valt ook de cultuur op het ministerie van Veiligheid en Justitie aan. "Als je met zo'n stel ambtenaren zit opgescheept die dit achter je rug om zo bekokstoven..." Namens Denk richt woordvoerder richt Selçuk Öztürk zijn pijlen op de VVD. Volgens hem is deze partij vooral goed in "de bedriegen en integriteitsregels aan je laars lappen". Öztürk spreekt van "een totale puinhoop" op het ministerie van J&V. "Zou het niet verstandig zijn als we afspreken dat er vijf jaar lang VVD'ers zijn op het ministerie?"

Voordewind: waarom zou dit niet bewust zijn gebeurd? ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft grote zorgen over de politieke cultuur op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij wil van Harbers weten of hij erbij was toen gesproken werd over deze "verhullende manier van categorisering van de cijfers". Zoniet, dan wil Voordewind weten of en wanneer Harbers wel op de hoogte is gebracht van het besluit de ernstige misdrijven onder te brengen bij de categorie 'Overig'. De ChristenUnie-woordvoerder begrijpt niet waarom Harbers aan de Kamer schrijft dat dit alles "niet met bewuste bedoelingen is gebeurd". De Partij voor de Dieren prijst Harbers' voornemen om af te treden, maar woordvoerder Femke van Kooten-Arissen zegt dat "de problemen met zijn opstappen niet zijn opgelost". "Wat moet er volgens hem gebeuren om de structurele problemen aan te pakken?"

Becker: het siert Harbers dat hij verantwoording aflegt Kamerlid Bente Becker (VVD) zegt dat het juist aan haar partij te danken is dat er meer transparantie is gekomen over gepleegde misdrijven door asielzoekers. "Waar in het verleden uberhaupt niet over incidenten werd gerapporteerd, gebeurt dat nu wel." Becker zegt "geen enkele aanleiding te hebben aan te nemen" dat de staatssecretaris zelf bewust bepaalde cijfers niet heeft willen melden. "Maar de fout is wel gemaakt en het siert hem dat hij daarover verantwoording komt afleggen". Becker wil van Harbers weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de cijfers over zware delicten "wel degelijk bewust" niet apart in de rapportage zijn opgenomen. Op de vraag van PVV-leider Wilders of de VVD vindt dat Harbers moet aftreden zegt Becker dat zij de staatssecretaris "eerst de gelegenheid wil geven om een toelichting te geven".

SP: voor regering is de waarheid een optie SP'er Jasper van Dijk vindt dat de Tweede Kamer hoe dan ook onvolledig is geïnformeerd door Harbers en noemt zijn vertrek "onvermijdelijk". De SP wil ook weten of Harbers zelf heeft "meegedacht" over het onder het kopje 'Overig' plaatsen van ernstige misdrijven door asielzoekers. De hele gang van zaken is ontzettend schadelijk voor het vertrouwen in de politiek, vindt Jasper van Dijk. "Voor de regering is de waarheid een optie. [...] De verhulling van cruciale informatie versterkt de indruk dat de leugen regeert." Van Dijk wijst er ook nog even fijntjes op dat Harbers de vierde VVD-bewindspersoon op Justitie in vier jaar die waarschijnlijk vertrekt. "Het lijkt wel een functievereiste voor een VVD'er om zaken onder het tapijt te schuiven."

Van Ojik verbaasd over aankondiging Harbers GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik spreekt zijn verbazing uit over dat Harbers al voor het debat zei dat hij zeer waarschijnlijk gaat aftreden. Meestal treden bewindslieden voor een debat af, of tijdens of na een debat met de Kamer. "Deze variant ken ik nog niet", aldus Van Ojik, die Harbers vraagt of hij "nog de wil heeft zijn termijn af te maken". GroenLinks vindt wel dat het Harbers siert dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken wil nemen.

D66: J&V verandert nog niet genoeg D66-woordvoerder Maarten Groothuizen vraagt zich af waarom deze affaire juist onder de leiding van Harbers, die "volledige openheid en transparantie" beloofde over criminaliteit door asielzoekers, kon plaatsvinden. "Hoe kan het dat als het doel volledige openheid is ernstige delicten onder kopje 'Overig' terechtkomen?" Groothuizen spreekt ook zijn zorgen uit over de cultuur op Justitie en Veiligheid. Hij constateert droogjes dat de slogan 'J&V Verandert' van het ministerie nog niet lijkt te werken.

PvdA: was Harbers zelf betrokken bij achterhouden? PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vraagt zich af of staatssecretaris Harbers zelf het besluit heeft genomen om de ernstige misdrijven door asielzoekers niet apart te vermelden. Ze ziet een patroon bij het ministerie van Justitie van informatie "achterhouden en verdoezelen". "Elke keer wordt er beterschap beloofd, wat maakt dat dit niet gebeurt?"

Wilders (PVV): schandelijke misleiding PVV-leider Geert Wilders spreekt van "misleiding, bedrog en manipulatie" door staatssecretaris Harbers en zijn ministerie. "Alles is uit de kast getrokken om onwelgevallig nieuws te verhullen". Wilders vindt dat "cijfers zijn weggemoffeld en statistieken zijn opgepoetst" en spreekt van "schandelijke misleiding". De PVV-fractievoorzitter zegt het politiek gezien wel te begrijpen omdat deze cijfers "geen mooi visitekaartje voor dit multicultikabinet zijn". Wilders eist opnieuw wat hij vorige week direct al eiste: dat Harbers vandaag aftreedt. Foto Bart Maat / ANP.

CDA: Justitie laat beeld ontstaan dat het wel meevalt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg mag als oorspronkelijke aanvrager van het debat beginnen. Ze constateert dat het niet de eerste keer is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onvolledige informatie geeft over misdrijven door asielzoekers. Van Toorenburg vindt het bedreigend voor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers dat het departement „het beeld laat ontstaan dat het met criminaliteit van asielzoekers wel mee zou vallen". Ze wil van Harbers weten waarom de ambtenaren op Justitie de cijfers over ernstige misdrijven niet apart in de rapportage hebben opgenomen.

Debat begint rond 16.45 uur PVV-leider Geert Wilders vroeg het debat met Harbers zojuist formeel aan en kreeg daarvoor de steun van alle partijen in de Kamer. Op verzoek van de coalitie wordt het debat zo snel mogelijk gehouden, het begint nu naar verwachting rond 16.45 uur. Een verzoek van de SP om ook premier Mark Rutte bij het debat te halen kreeg geen steun. Het debat wordt voornamelijk door de fractiespecialisten gevoerd, PVV-leider Wilders doet het debat wel zelf: