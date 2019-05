Kabinet belooft meer openheid over renovatie Binnenhof

Het kabinet zal informatie over de verbouwing van het Binnenhof in het vervolg niet meer standaard geheim houden. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) dinsdag beloofd aan de Tweede Kamer. Sommige parlementariërs zijn gefrustreerd door het gebrek aan informatie over het project, dat 475 miljoen euro moet gaan kosten.

De renovatie werd in 2016 geheim verklaard, door toenmalig minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD). De bewindsman wilde zo voorkomen dat er gevoelige informatie over het Binnenhof naar buiten zou komen. Dat zou een veiligheidsrisico kunnen opleveren voor het gebouwencomplex, het politieke hart van Nederland.

Knops verandert het geheimhoudingsbeleid nu, waarmee hij gevolg geeft aan een motie die hem daartoe opriep. „Het uitgangspunt wordt ‘openbaar, tenzij’”, schrijft hij. Alleen als vaststaat dat publicatie van bepaalde stukken de veiligheid van Binnenhof-medewerkers in gevaar brengt, mogen ze nog geheim worden gehouden. De uitzondering gaat ook op voor stukken met commercieel gevoelige informatie.

‘Geen fatsoenlijk antwoord’

Kamerleden vrezen dat de renovatie uitloopt en meer kan gaan kosten dan begroot. Met hun vragen daarover konden ze niet bij het kabinet terecht, klaagden enkele volksvertegenwoordigers eerder dit jaar. „We krijgen geen enkel fatsoenlijk antwoord”, zei Alexander Kops (PVV) bijvoorbeeld. Ook Kamerleden van coalitiepartijen D66 en VVD waren kritisch. Knops belooft dinsdag dat hij voortaan elk half jaar „inzicht verschaft” in de kosten van de verbouwing.

De grootschalige opknapbeurt moet in september 2020 beginnen en gaat ruim vijf jaar duren. De veelal monumentale gebouwen rond het Binnenhof zijn verouderd en in sommige gevallen ook onveilig. Zo kampen de panden met houtrot en lekkende daken.

Complicerende factor is dat er inmiddels twee architecten aan het project verbonden zijn. Eerst ging het kabinet in zee met architectenbureau OMA. In april vroeg Knops Pi de Bruijn, de ontwerper van het tevens te renoveren Tweede Kamer-gebouw, om ook mee te helpen. Hij heeft nog niet officieel ‘ja’ gezegd. Wanneer hij dat wel doet, kan er een conflict ontstaan tussen het Rijk en OMA, mogelijk met extra kosten en vertraging als gevolg.