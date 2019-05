Lauda werd voornamelijk bekend vanwege het ernstige ongeluk waarbij hij in augustus 1976 betrokken was. Tijdens de Grand Prix van Duitsland op de Nürburgring vloog Lauda uit de bocht, waarop zijn auto in vlammen opging. Lauda overleefde de crash ternauwernood en hield er ernstige brandwonden aan over. Op deze foto ligt de coureur in het ziekenhuis in Ludwigshafen, een dag na het ongeluk.

Foto EPA