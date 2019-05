Fastned wil 14 juni naar de beurs in Amsterdam

Fastned wil op 14 juni naar de beurs in Amsterdam. Dat heeft het Nederlandse bedrijf achter het snellaadnetwerk voor elektrische auto’s dinsdag bekendgemaakt. Fastned wil uitbreiden tot een Europees netwerk en wil met een beursgang meer „financieringsflexibiliteit en betere toegang tot de kapitaalmarkten” bewerkstelligen.

Fastned heeft momenteel 97 snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en wil uitbreiden naar onder meer België en Zwitserland. De beursgang was al aangekondigd, vorige maand zei Fastned al in de eerste helft van 2019 naar de beurs te willen gaan.

Lees ook: Een beetje pionieren is het nog wel, dat elektrisch rijden

Topman Michiel Langezaal stelt dat Fastned snel groeit en „goed gepositioneerd is om rechtstreeks te profiteren van de transitie naar volledig elektrische voertuigen”. Dit zou zijn omdat de oplaadstations van Fastned zijn ontworpen om „mee te groeien met de verwachte toename van de vraag naar openbaar snelladen”.

Fastned heeft momenteel 51 werknemers. Zij werken in Amsterdam, Keulen, Parijs, Londen en Gent. Het bedrijf maakte dinsdag bekend vorig kwartaal voor het eerst een zwarte cijfers te hebben geschreven. Het gaat hierbij wel om het bedrijfsresultaat (EBITDA) op operationeel niveau, waarbij de kosten door de uitbreiding van het netwerk niet worden meegeteld. Vorig jaar noteerde Fastned 1,6 miljoen euro omzet en een verlies van 6,3 miljoen euro.