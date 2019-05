Eis van zes jaar cel voor betrokkenen kluisjesroof

Zijn Agron K. en Henri van W. medeplichtig aan een van de grootste bankroven van deze eeuw? Of deden ze gewoon hun werk? Voor officier van justitie Yolanda van Setten is het duidelijk: ze zijn medepleger en dat moet meewegen in de strafmaat. „Deze diefstallen moeten zwaar worden bestraft. Misdaad mag niet lonen.”

In de rechtbank van Breda dient deze dinsdag de zaak tegen twee beveiligers die verdacht worden van betrokkenheid bij de beroving van de Rabobank in het Brabantse Oudenbosch. Ze zouden de deur van de bank hebben opengezet, het alarm hebben uitgeschakeld en zo twee oud-collega’s van hun beveiligingsbedrijf in staat hebben gesteld 334 kluisjes open te breken. De buit, zo blijkt dinsdag, bedraagt zeker 12 miljoen euro. Dat is het bedrag dat de Rabobank tot nu toe aan de gedupeerden uitkeerde.

Een enkeling is boos

Het is druk in zittingszaal 1. Onder de belangstellenden zijn gedupeerden die lang naar deze dag hebben uitgekeken. Een enkeling is boos. Boos op de dieven die er met hun kostbaarheden vandoor gingen, maar ook op de Rabobank. „Ze behandelen cliënten niet zo netjes als ze naar buiten toe beweren”, zegt een man in een spijkerjack. Hij haalt een printje van de site van de Rabobank uit zijn binnenzak. De woorden ’veilig’ en ‘inbraak’ zijn gemarkeerd en onderstreept.

Beveiligers Agron K. en Henri van W. zitten al ruim een jaar in voorarrest. Ze houden vol dat ze niets met de roof te maken hebben. Volgens Peter Schouten, raadsman van Van W., lijdt het OM aan tunnelvisie. „Ze hebben tegenstrijdige informatie geïnterpreteerd in hun eigen voordeel.” Daarmee zijn volgens Schouten de beginselen van goede procesorde geschonden, evenals de kans op een eerlijk proces. K.’s advocaat Ziya Yeral deelt die opvatting.

Agron K. geeft uitvoerig antwoord op de vragen van de rechters. Als hij spreekt, kijkt hij hen over zijn leesbril aan. Hij werkte tien jaar „met plezier” voor beveiligingsbedrijf EBN, zegt hij. De vrijdag van de roof nam hij een avonddienst van een zieke collega over, de Rabobank in Oudenbosch kwam „bij toeval” op zijn route. „Ik zit achter de tralies omdat ik mijn werk heb gedaan.” Van W. beroept zich op zijn zwijgrecht. „Men gelooft mij toch niet.”

Onverwachte wending

Cruciale vragen blijven onbeantwoord. Wat gebeurde er vrijdagavond, toen de kluisdeur 47 minuten lang openstond en enkel de beveiligers in het gebouw waren? Was u dat, vraagt rechter Annemarie Scheffers. „Nee, natuurlijk niet”, antwoordt K. „Ik ben constant boven geweest om storingsmeldingen op te lossen. Ik kan toch niet op twee plekken tegelijk zijn?” De verdachte denkt dat „iemand” zich in de kluisruimte heeft laten insluiten.

De zaak krijgt laat op de dag een onverwachte wending als blijkt dat de vrouw van Agron K. mogelijk onder druk is gezet door undercoveragenten om op die manier informatie in te winnen. De officier kan dit bevestigen noch ontkennen. De rechtbank „wil zich beraden” en besluit de zitting drie weken te schorsen.

De eis van het OM blijft staan: zes jaar cel met aftrek van voorarrest. De officier van justitie wil daarnaast dat K. en Van W. 1 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de Rabobank. De twee bankrovers zijn nooit gepakt, zij bevinden zich volgens justitie vermoedelijk in Kroatië en Turkije. Evenals de buit.