Dit zijn de ergste jeukwoorden bij de Rabobank

Deze rubriek wordt het meest gelezen door mensen bij de Rabobank, zo zie ik elke week op LinkedIn. Op twee staat ABN Amro, op drie ING. Ik dacht altijd dat dit was omdat bankmensen overdag veel tijd hebben om de krant te lezen, maar sinds deze maand weet ik de echte reden: bij de Rabobank gebruiken ze onwijs veel jargon. Of althans, de top van de bank doet dat.

Dat blijkt uit het boek De bank van goede bedoelingen van econoom Marcel Canoy, dat deze maand uitkwam. Daarin beschrijft hij wat hij meemaakte in de twee jaar dat hij achter de schermen bij de bank mocht rondlopen.

Het hoofdstuk waarin het gaat over een vergadering van de directie was voor mij lastig te missen, want ik kom er zelf in voor. Canoy schrijft: „Zou Japke-d. Bouma van NRC hier bij zijn geweest, ze zou een heel katern van de krant kunnen vullen” met jeukwoorden, zoveel hoorde hij er daar. Zoals „daily dares” en „learnings” die „in the moment worden gepinpoint” en collega’s die via een „deep dive door de WHY getrokken worden”. Hij schreef een ‘sprookje’ over al dat jargon. Toen ik erover uitgehuild was, belde ik hem meteen op.

Praat mee met NRC Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Dat sprookje was écht schrikken.

„Ik schrok er zelf óók van! Daarvoor had ik namelijk amper jargon gehoord bij de Rabobank, tot ik bij de directie kwam en werd ondergedompeld in een soort geheimtaal.”

Ik vind je er in het boek vrij mild over.

„Dat valt toch wel mee? Ik schrijf dat het directiejargon bij de Rabobank wel érg ver gaat en dat het personeel en veel klanten vinden dat het wel een kilo minder mag. Ik denk dat de directie dat niet leuk vond om te lezen.”

Al die zweefshowbullshit, vreselijk.

„Ho ho, nu chargeer je. Want er zit natuurlijk wel een verhaal achter het jargon. Maar ik denk dat veel mensen bij de Rabobank zich kapot ergeren als ze het op een heidag horen.”

Ze gaan bij de Rabobank ook ‘agile werken’.

„Klopt. Ze willen de bank ‘wendbaarder’ maken in een tijd waarin veel op ze afkomt, zoals de digitalisering, bedrijven als Google die ineens willen bankieren en de publieke opinie die zich steeds vaker laat gelden over fraude en bankierssalarissen. Dat idee vind ik goed. Maar om daar nou taalverloedering tegenaan te gooien… Ik zou zeggen: geloof in de vernieuwing, maar zet een streep door die woorden.”

Wat vond je zelf de ergste jeukwoorden?

„PE-sessies die worden uitgeserveerd.”

„Een wattes?”

„Haha, ja! Een PE-sessie. Dat is een Permanente Educatiesessie, een scholingsprogramma. Dat is nog tot daar aan toe. Maar ‘uitserveren’ is gewoon horecaporno. Ook erg vind ik ‘learnings pinpointen’ – dat is dat je kijkt wat iemand van een training heeft opgestoken. En mensen ‘oranje-blauw spuiten’.”

Euh. Een verfbad voor het personeel?

„Erg hè? Ze bedoelen ermee dat nieuw personeel de ‘kleuren’ van het banklogo moet aannemen, moet leren waar Rabo voor staat. Maar het klinkt of je auto’s gaat verven.”

Ik vond de „GD-1 transformers” heel tof. Toen dacht ik meteen aan Megatron van de televisieserie Transformers.

„Haha, ja ik ook! Maar het zijn invloedrijke mensen die één echelon onder ‘de GD’ staan, onder de groepsdirectie. Of wat dacht je van een ‘sales suite met warme leads’?”

Dan denk ik altijd dat ik bitterballen krijg. Het is toch veelbelovende contacten polsen?

„Ja, zoiets. Dit soort taal slaat nergens op. Maar past bovenal niet bij de Rabobank. Het staat mijlenver af van hun nuchtere oorsprong.”

Ik krijg ook jeuk van hun motto: ‘Growing a better world together’.

„O, dat vind ik juist goed. De reclame straalt uit dat de Rabobank een internationale bank is én een missie heeft. Nederland is geen groeimarkt, hun toekomst ligt in het buitenland.”

Ik kom uit de tijd van de reclames met Jochem de Bruin – een Hollandse nuchtere jongen.

„Ik vind dat ze met het nieuwe motto juist weer een stap naar diezelfde nuchterheid gezet hebben, de boerenoorsprong van de bank.”

Waarom praat de top dan zo zweverig?

„Misschien heeft het er iets mee te maken dat topman Wiebe Draijer vroeger bij organisatieadviesbureau McKinsey werkte. Daar gebruiken ze dit soort taal ook. Ik gok dat de vorige Rabotop niet zo praatte. Maar toch begrijp ik het nog steeds niet. Waarom zou je zo praten?”

Wat zei Wiebe Draijer daarop?

„Dat heb ik hem zo niet direct gevraagd. Misschien zou jij dat kunnen doen. Ik ben benieuwd wat hij daarop te zeggen heeft.”

Ik ga hem meteen bellen.

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.

Dit zijn de ‘jeuktweets’ van de week

@Japked ken je de careergasm? Lijkt me niet vol te houden, bij een fulltime baan. pic.twitter.com/5R58pAQ0le — Marjan Tulp (@HetTulpje) May 14, 2019

Is dat een beslisboom of ben je gewoon blij me te zien? https://t.co/NO6b4v4FbU — Japke-d. Bouma (@Japked) May 16, 2019

Ah jammer, we hebben net de beslisboom omgezaagd dus het hele plan gaat niet door. @Japked https://t.co/zh0UZVE5cD — Hesters rariteitenkabinet. (@HesterLoeff) May 16, 2019

Ooh, @Japked , wij gaan de measures meten 😭! — Marike Verschoor (@Marike1212) May 16, 2019

Ik heb ff geïnformeerd bij de eega en het ging als volgt:

Starten met een functionele checkin.

Een profielwand samenstellen

Data onderzoek met kleurstippen op flip-over

Tops & tips over facilitation

Een open casus inbrengen

Interventies

Functionele checkout

In het duister tasten. — Tynke (@Druifluisje) May 20, 2019