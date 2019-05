Directie FNV trekt reorganisatieplan in na kritiek personeel

De directie van vakbond FNV trekt haar reorganisatieplan in na kritiek van het eigen personeel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant. De directie wilde 20 procent van de banen bij de bond schrappen. FNV Personeel, vakbond binnen de vakbond, eiste dat het plan uiterlijk deze dinsdag van tafel zou gaan.

De FNV-directie stuurde in maart een reorganisatieplan naar het personeel. Vooral bij de „ondersteunende afdelingen” zouden volgens het plan banen verdwijnen, zoals de persvoorlichting, de marketing en de secretariaten. Volgens FNV was de „personele reductie” nodig om de begroting sluitend te krijgen. Als er niets verandert, zou FNV volgens de woordvoerder over vijf jaar met een begrotingstekort van 24 miljoen euro zitten.

Het voornemen kwam de directie op felle kritiek te staan van FNV Personeel. De leden vonden dat er sprake was van een „kille bezuinigingsoperatie” en dat er te weinig was nagedacht over een strategie om de bond weer te laten groeien. Vorige week demonstreerden zij voor het hoofdkantoor van FNV in Utrecht. Als het plan woensdag nog niet van tafel zou zijn, zouden ze gaan staken.

Steeds minder leden

FNV-directeur Herman Geerdink schrijft in een brief aan het personeel dat hij de rust wil laten terugkeren. De reorganisatie is niet van tafel, benadrukt hij. Er komt een nieuw plan, dat „langs de lat van ons FNV-beleid” zal worden gelegd. Hoe dit eruit moet komen te zien, kan een woordvoerder niet zeggen. De directie zal volgens hem binnenkort in gesprek gaan met FNV Personeel.

De vakbond lijdt onder jaarlijks teruglopende ledenaantallen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2017 iets meer dan 1 miljoen mensen lid van FNV, in 2001 waren dat er nog ruim 1,2 miljoen.